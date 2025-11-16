Creștere a infecțiilor respiratorii în județul Bacău. Două cazuri noi de gripă în ultima săptămână

Direcția de Sănătate Publică Bacău a transmis situația actualizată a afecțiunilor respiratorii pentru perioada 02–09 noiembrie 2025. Datele arată o creștere moderată a infecțiilor acute de căi respiratorii superioare (I.A.C.R.S.), precum și o menținere a numărului de pneumonii și bronhopneumonii la un nivel comparabil cu săptămânile precedente.

În intervalul monitorizat, au fost raportate 1374 de cazuri de I.A.C.R.S., dintre care 42 au necesitat spitalizare. Cele mai afectate categorii de vârstă au fost copiii între 5 și 14 ani, cu 353 de cazuri, și grupa 65+, cu 215 cazuri.

De asemenea, au fost consemnate 239 de cazuri de pneumonii și bronhopneumonii, cu 68 de internări. Cele mai multe cazuri au fost în rândul vârstnicilor (68 în grupa 65+), urmați de adulții cu vârsta 50–64 de ani (42 de cazuri).

Tot în această perioadă, autoritățile sanitare au raportat două cazuri noi de gripă tip A la nivelul județului. De la începutul sezonului rece și până la 9 noiembrie, în Bacău au fost înregistrate 12 cazuri de gripă tip B și 2 cazuri de gripă tip A. Infectările au fost distribuite în toate grupele de vârstă, cu predominanța la copii și adolescenți.

DSP reamintește că, de la debutul campaniei de vaccinare, pe 1 septembrie 2025, peste 28.500 de persoane au fost imunizate cu vaccin gripal, în principal prin medicii de familie. Vaccinul se eliberează în continuare prin farmacii, în baza prescripțiilor medicale.

Autoritățile recomandă populației respectarea măsurilor de prevenție, în special pentru persoanele vulnerabile: igiena riguroasă a mâinilor, evitarea aglomerațiilor, aerisirea spațiilor și prezentarea la medic în cazul apariției simptomelor respiratorii.