Creștere a cazurilor de infecții respiratorii în județul Bacău – două cazuri confirmate de gripă

Direcția de Sănătate Publică Bacău a transmis situația îmbolnăvirilor prin afecțiuni respiratorii acute (I.A.C.R.S., pneumonii și bronhopneumonii) pentru perioada 6–12 octombrie 2025.

Potrivit raportului, la nivelul județului s-au înregistrat 2.048 de cazuri de infecții respiratorii acute, dintre care 35 au necesitat internare. Totodată, au fost raportate 272 de cazuri de pneumonii și bronhopneumonii, cu 71 de internări și fără decese.

Cele mai afectate grupe de vârstă sunt copiii între 5 și 14 ani (619 cazuri) și copiii între 2 și 4 ani (382 cazuri), urmate de categoria adulților între 15 și 49 de ani (444 cazuri).

La nivelul județului Bacău au fost confirmate două cazuri de gripă de tip B, înregistrate la un copil de 2–4 ani și la o persoană de peste 65 de ani.

Conform datelor raportate de medicii de familie, 12.806 persoane au fost vaccinate antigripal de la începutul campaniei, în perioada 1 septembrie – 12 octombrie 2025.

Vaccinarea antigripală se desfășoară gratuit prin cabinetele medicilor de familie, pentru categoriile populaționale cu risc crescut, respectiv:

copii cu vârsta între 6 luni și 19 ani;

gravide;

persoane cu vârsta între 19 și 65 de ani aflate în evidență cu boli cronice;

persoane cu vârsta de peste 65 de ani.

Reprezentanții DSP Bacău recomandă populației să respecte măsurile de igienă personală și colectivă, să evite automedicația și să se adreseze medicului de familie la primele semne de boală.