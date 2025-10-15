Crește numărul autorizațiilor de construire în județul Bacău, dar scade numărul locuințelor noi față de anul trecut

În județul Bacău, autorizațiile de construire pentru clădiri rezidențiale continuă să înregistreze mișcări importante, cu tendințe diferite între mediul urban și cel rural. Majoritatea autorizațiilor se concentrează în mediul rural, în timp ce mediul urban rămâne mai puțin activ.

În luna iulie 2025, administrațiile locale din județul Bacău au eliberat 81 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, din care 18,5% în mediul urban și 81,5% în mediul rural. Față de iulie 2024, numărul autorizațiilor a crescut cu 16, ceea ce reprezintă un avans de 24,6%, iar comparativ cu luna iunie 2025, autorizațiile au înregistrat o creștere de 12,5% (9 autorizații în plus).

În primele șapte luni ale anului, între 1 ianuarie și 31 iulie 2025, s-au emis 458 de autorizații pentru clădiri rezidențiale, din care 93 în mediul urban (20,3%) și 365 în mediul rural (79,7%). Totuși, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, numărul autorizațiilor a scăzut cu 61, respectiv cu 11,8%.

În ceea ce privește locuințele propriu-zise pentru care s-au eliberat autorizații, în iulie 2025 s-au înregistrat 83 de unități, 18,1% în mediul urban și 81,9% în mediul rural. Aceasta reprezintă o scădere de 37,1% față de iulie 2024, dar o creștere de 15,3% față de luna precedentă (iunie 2025). În perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025, au fost autorizate 470 de locuințe, 93 în mediul urban (19,8%) și 377 în mediul rural (80,2%), în scădere cu 254 de locuințe (-35,1%) față de perioada similară a anului trecut.

Pe de altă parte, în primele șase luni ale anului, între 1 ianuarie și 30 iunie 2025, s-au dat în folosință 547 de locuințe, din care 307 în mediul urban și 240 în mediul rural, numărul acestora fiind mai mare cu 246 față de perioada corespunzătoare din 2024. Toate locuințele finalizate au fost construite din surse proprii ale populației, nefiind înregistrate construcții terminate din surse ale persoanelor juridice sau prin subvenții bugetare ori credite ipotecare.

La 30 iunie 2025, în județ erau în curs de execuție 2.893 de locuințe, dintre care 2.881 din fondurile populației și 12 din alte surse.

Aceste date reflectă un interes crescut pentru construcțiile rezidențiale în mediul rural, în timp ce autorizațiile și locuințele noi din mediul urban rămân sub presiunea scăderii generale față de anul precedent.