Creativitate și implicare în educație: 55 de ani de „Miron Costin”

„Creativitatea poate rezolva aproape orice problemă. Actul de creație, înfrângerea banalului prin originalitate, învinge totul.” – George Louis

Într-o lume din ce în ce mai fragmentată, căutarea valorilor și unității ne poartă către Școala Gimnazială „Miron Costin” din Bacău, unde sunt promovate evenimente organizate cu ocazia aniversării a 55 de ani de existență și excelență în educație.

Anul 2025 – Anul Național al Copilului – este celebrat în cadrul școlii prin activități ce aduc în prim plan însuși nucleul existenței sale – cei peste 1200 de elevi și susținerea dezvoltării acestora. „Săptămâna Altfel” a constituit contextul ideal de a reuni corpul profesoral, părinții și elevii școlii, în cadrul celei de-a III-a ediții a Târgului de Crăciun.

Cu acest prilej, s-a desfășurat proiectul educațional „Creativitate pentru comunitate„, în data de 16 decembrie 2025, în colaborare cu Asociația Părinților Școlii Gimnaziale „Miron Costin”, ce a avut drept scop stimularea funcționării parteneriatului dintre școală, familie și comunitate, în vederea obținerii de fonduri necesare reamenajării terenului de handbal / baschet, ca parte a efortului colectiv de asigurare a calității învățământului.

Sub atenta supraveghere a domnului bibliotecar, Adrian Enășel, unul din organizatori, a coordonatoarei de proiecte și programe educaționale , profesor Costin Alina Monica, a cadrelor didactice ale școlii, împreună cu Asociația Părinților, reprezentată prin Ichim Simona, președintă, proiectul a urmărit scoaterea în evidență a potențialului imaginativ al elevilor, prin participarea la ateliere handmade, ateliere de pictură și un târg cu decorațiuni specifice Crăciunului.

Astfel, arta și creativitatea au devenit un mediu prielnic de exprimare pentru elevi. Activitățile au purtat amprentele individuale ale participanților, centrându-se pe elemente unicat, creative, pe sustenabilitate și nu în ultimul rând pe produse dragi copiilor. După ce obiectele au fost confecționate și aduse de către elevi, acestea au fost așezate în sala de sport, locația principală a evenimentului. Pentru buna funcționare a Târgului, 35 de elevi au fost instruiți să vândă produsele aranjate pe categorii, fiind susținuți de aproximativ 20 de părinți voluntari și profesori.

Târgul a fost un mare succes și la această ediție. De la amenajarea spațiilor de prezentare, la modul de organizare al participanților și vânzarea propriu-zisă, atmosfera a fost una caldă, cu aromă de sărbători, iar ziua s-a încheiat cu majoritatea standurilor goale. „Produsele de la târg au fost calitative și la final aproape toate au fost vândute. Elevii voluntari au spus că a fost o activitate foarte distractivă, care le-a dezvoltat diferite calități antreprenoriale. Apreciem mult an de an implicarea copiilor și a părinților, care au ajutat la aducerea produselor, dar și la pregătirea sălii unde a avut loc.”, a declarat Adrian Enășel, coordonatorul evenimentului.

Aceste inițiative definesc motorul schimbării în educație, valorificând potențialul creator al copiilor, în strânsă legătură cu moduri practice în care pot avea grijă de propriul mediu de învățare. În spiritul celor 55 de ani de continuitate, a fost consolidată relația dintre școală și mediul familial, fiind subliniată necesitatea implicării, a comunicării și metodelor diverse și interactive de obținere a cunoștințelor.

Daria-Andreea Apalane, fostă elevă a Școlii Gimnaziale “Miron Costin”