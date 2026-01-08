Crăciunul „pe vechi” în Bacău

Se pare că Bacăul a decis anul acesta să respecte tradiția… dar cu întârziere. De Crăciunul „oficial” n-am avut zăpadă, însă acum, când se sărbătorește „pe vechi”, orașul arată în sfârșit ca-n felicitările de sezon.

Noroc chior că nu s-au strâns încă decorațiunile de sărbători – altfel riscam să avem zăpadă fără Crăciun, ceea ce ar fi fost chiar nedrept. Așa, putem spune liniștiți că iarna a ajuns la timp… pentru calendarul greșit.

Poate la anul reușim performanța inversă: zăpadă la Crăciun și soare „pe vechi”.

Cu urări (retro) de sărbători,

Un cititor