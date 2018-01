Asociația „Lumina” a lansat, miercuri, proiectul „Copiii și emoțiile colorate”, finanțat de Fundația pentru Comunitate (FPC) prin „Programul MOL pentru sănătatea copiilor”. Bugetul total este de 45.032 de lei, din care 15.000 de lei vor fi asigurați de FPC, iar diferența de 30.032 de lei, de Asociația „Lumina”. În cadrul acestui proiect, copiii cu boli incurabile care nu pot folosi în totalitate mâinile vor picta pe tablete speciale, iar ceilalți, folosind șevaletul. „Scopul este creșterea calității vieții și diminuarea suferinței emoționale a pacienților diagnosticați cu o boală incurabilă care beneficiază de servicii de îngrijire paliativă în cadrul Hospice-lui Lumina”, a declarat Mihaela Dumitrache, director executiv al asociației. Ea a adăugat că mulți dintre bolnavi „nu se mai simt valorizați și trăiesc sentimentul că nu mai fac parte din această lume”, prin urmare e extrem de important să fie stimulați, să fie angrenați în acțiuni, în proiecte, să li se ofere un obiectiv. Creații artistice, nu doar injecții… Timp de opt luni, copiii și adolescenții cu boli limitatoare de viață vor picta, vor desena, vor beneficia de terapie individuală și de grup, vor participa la ateliere de storytelling în care vor urmări documentare video privind experiențele trăite de copii prin arterapie, vor vorbi despre propriile emoții. „Copiii sunt încântați că fac ceva, în loc să stea în pat și să aștepte următoarea injecție, următoarea pastilă. Faptul că lucrează împreună cu ceilalți și cu terapeutul are efecte extraordinare asupra stării lor sufletești. Se entuziasmează, caută pe net idei, modele, își fac planuri”, mărturisește Lavinia Porubiu, fundraiser. În final, lucrările artistice realizate de copii vor fi expuse în cadrul unei expoziții organizate în parc, timp de două zile. 0 SHARES Share Tweet

