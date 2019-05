Există o vorbă care spune că cea mai mare avere sunt brațele copilului tău în jurul gâtului tău. Nimic nu te poate împlini mai mult decât succesul copilului căruia i-ai dat viață. Iar astăzi, pentru că suntem în 1 Iunie, Ziua Internațională a Copilului, vă prezentăm cinci copii care au reușit să aducă bucurie nu doar familiilor lor, ci întregii comunități. Sunt fetițele de la gimnastică de la SCM Bacău care de curând s-au încununat cu titlul de „campioane naționale”. Sunt fetițele care atunci când alți copii se jucau, ele munceau la sala de antrenament. Sunt fetițele care atunci când alți copii mâncau la „Mec”, ele aveau totul calculat ca să nu le dăuneze în obținerea performanței. Și au tăiat de pe listă ciocolata, prăjiturile și câte alte bunătăți de care se bucură foarte rar. Și lista cu lucruri pe care nu trebuie să le facă un sportiv ar putea continua. Totul se sacrifică pentru performanță.

Secţia de Gimnastică a SCM Bacău şi-a încununat palmaresul de invidiat cu încă o serie de rezultate deosebite. Micile gimnaste antrenate de soţii Vasilica şi Corneliu Agop, alături de Mirela Păun şi Răzvan Dumitru, au cucerit aurul în întrecerea pe echipe din cadrul Campionatului Naţional al Junioarelor III, care a avut loc în perioada 16-18 mai la Arad. Alexia Blănaru, Maria Bârgăoanu, Adina Păvăluca (antrenori Vasilica si Corneliu Agop), Diana Păun şi Eliza Boboc (antrenori Mirela Păun și Răzvan Dumitru) – ele sunt cele cinci componente ale echipei care a dominat clasamentul la categoria Juniori III Nivelul I (9 ani).

Se spune că esenţele tari se ţin în sticluţe mici, aşadar nu e de mirare că fetele noastre nu s-au mulţumit doar cu victoria de la echipe. Alexia Blănaru a devenit triplă Campioană Naţională, obţinând, pe lângă aurul de la echipe, şi medalia de aur la Individual Compus, cu punctajul total cel mai mare cumulat din evoluţiile la cele cinci aparate, dar şi aurul în Finala de la Sărituri. Execuţiile excepţionale ale Alexiei din concursul pe echipe și individual i-au asigurat acesteia locul în toate cele patru finale pe aparate posibile din a doua zi de concurs.

Mai mult decât atât, echipa de aur a SCM Bacău s-a remarcat în Finalele pe aparate şi prin gimnastele Maria Bârgăoanu (antrenori Vasilica și Corneliu Agop) şi Eliza Boboc (antrenori Mirela Păun și Răzvan Dumitru), care au reuşit exerciţii admirabile ce le-au clasat pe locul IV, la câteva sutimi de podium, la trei aparate. Maria s-a evidenţiat în finala de la Bârnă, aparat cunoscut în lumea gimnasticii drept „puntea suspinelor”, iar Eliza a atras atenţia privitorilor cu evoluţiile foarte bune de la Paralele și Sol.

Aşadar, un tablou de rezultate măreţe la „naţionale”, care îi mulţumeşte şi îi face mândri pe antrenori, şi care le deschide apetitul micuţelor sportive aflate la început de drum, pentru a mai simţi gustul dulce al victoriei în competiţii de aşa mare anvergură.



„Este pentru prima dată în istoria secției când a fost obținut locul I pe echipe și locul I la individual compus cu o echipă de copii frumoși și talentați care s-au mobilizat exemplar pentru a obține acest rezultat meritoriu la vârsta junioratului. Mulțumim oamenilor de suflet care au apreciat la superlativ acest rezultat și au oferit cadouri micilor câștigătoare în semn de recunoștință, respect și apreciere pentru efortul depus. Mulțumim conducerii clubului Sport Club Municipal Bacău (doamnei director Mihaela Melinte) pentru încrederea acordată în vedera alcătuirii echipei campioane!”

prof. Corneliu Agop

„Au fost ore de muncă, de dureri și de emoții care au fost încununate de succes, cu o pregătire și o strategie bine gândită de toți cei patru antrenori, începând cu ordinea de intrare în concurs pe aparate, ținând cont de starea emoțională și valoarea execuției fiecărei componente a echipei, de posibilitățile de ratare și reușită, în vedera obținerii unei note care să ne ajute să urcăm pe podium. Calcule….. calcule! Mulțumim părinților care ne-au sprijinit și au înțeles că sacrificiul lor și al copiilor lor, că alimentația atribuită în funcție de gradul de antrenament ne-au ajutat să urcăm pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.”

Antrenor Vasilica Agop

„Avem o generație deosebită care sunt convins că va confirma și în anii următori. Astfel de rezultate ne dau încredere că suntem pe drumul cel bun. Tradiția acestei secții ne obligă să continuăm la cel mai înalt nivel!”

profesor Răzvan Dumitru

„Sunt mândră că antrenez această generație de excepție! Gimnastica este un sport care cere sacrificii, dar acolo unde există muncă și seriozitate, rezultatele nu întârzie să își facă apariția. Mai mult, bucuria mea constă în faptul că, deși am început antrenoratul de doar trei ani și jumătate, pășind în sală în același timp cu fiica mea, împreună cu colegii mei am reușit să urcăm pe cea mai înaltă treaptă a podiumului campionatului național. E foarte greu să fii antrenorul propriului copil, dar sunt pe deplin mulțumită că am reușit să fac diferența între a fi antrenor în sală și mamă acasă. De asemenea, vreau să îmi exprim în mod deosebit recunoștința doamnei antrenor emerit Marina Bibire pentru sprijinul necondiționat acordat debutului meu ca antrenor, precum și pentru susținerea morală a micilor gimnaste.”

profesor Mirela – Iuliana Păun

„Sunt foarte bucuroasă de rezultatele obținute. Am reușit să obțin medalia de aur cu echipa și la individual compus, iar în finalele pe aparate, de ziua mea de naștere, am câștigat medalia de aur la sărituri. Sunt fericită: am câștigat trei medalii de aur la primul meu concurs oficial!” (Alexia Blănaru)

„Sunt foarte fericită că am putut să ajut echipa să obțină medalia de aur și calificarea în finale a fost chiar la aparatul meu preferat, bârnă, unde am obținut un merituos loc IV.” (Maria Bârgăuanu)

„Mă bucur că fac parte din această echipă, deși am început gimnastica de mai puțin de doi ani și sunt foarte fericită că am luat trofeul și medalia de aur cu echipa!” (Adina Păvălucă)

„Sunt mândră că și prin evoluțiile mele echipa a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la primul nostru concurs național. Îi mulțumesc mamei că mi-a îndrumat pașii spre sportul pe care l-a îndrăgit de mică. Îmi doresc ca pe viitor să-i depășesc performanțele!” (Diana – Maria Păun)

„Sunt fericită că am fost selecționată să fac parte din această echipă și, de asemenea, sunt foarte mândră că pe lângă medalia de aur obținută cu echipa, am reușit să mă calific în două finale, sol și paralele, obținând locul IV la ambele aparate.” (Eliza Boboc)