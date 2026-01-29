Contract semnat pentru introducerea gazelor naturale în comuna Răcăciuni

Primarul comunei Răcăciuni, Lucian Cheța, a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru obiectivul „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Răcăciuni, cu satele aparținătoare Răcăciuni, Gășteni și Răstoaca, județul Bacău”.

Valoarea totală a investiției se ridică la 12.181.261,78 lei, proiectul reprezentând una dintre prioritățile asumate de edil încă din primul mandat.

Potrivit declarației primarului, realizarea acestui demers a fost posibilă prin efortul susținut al aparatului de specialitate din primărie și al consilierilor locali, fiecare etapă fiind parcursă „pas cu pas”, cu perseverență și încredere în atingerea obiectivului.

Introducerea rețelei de gaze naturale vine să completeze alte proiecte majore implementate în comună, precum alimentarea cu apă, canalizarea și asfaltarea drumurilor comunale.

Edilul a subliniat că dezvoltarea comunei Răcăciuni este un proces continuu și că acest nou proiect va contribui semnificativ la creșterea calității vieții locuitorilor.

În mesajul său, Lucian Cheța le-a mulțumit cetățenilor pentru încrederea acordată, colegilor și consilierilor locali pentru colaborare, exprimându-și totodată recunoștința pentru sprijinul spiritual care l-a însoțit pe parcursul mandatelor sale.