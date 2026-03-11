Continuă asfaltarea pe ultimii kilometri ai lotului 2 al Autostrăzii Moldovei A7, între Adjud și Răcăciuni

Lucrările de infrastructură pe Autostrada Moldovei (A7) avansează pe sectorul dintre Adjud și Răcăciuni, unde se desfășoară operațiuni de așternere a stratului asfaltic de legătură pe ultimii kilometri ai lotului 2 al secțiunii Focșani–Bacău.

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat că peste 40 de muncitori și aproximativ 20 de utilaje sunt mobilizate în prezent pe sectorul Sascut–Berești, în județul Bacău, pentru turnarea asfaltului.

Potrivit acestuia, pe întregul tronson de 21,78 kilometri al lotului 2 care nu este încă deschis circulației – între Adjud și Răcăciuni – constructorul român UMB Spedition lucrează cu peste 350 de muncitori și mai mult de 100 de utilaje.

Pe lângă lucrările de asfaltare, sunt derulate în paralel mai multe operațiuni:

turnarea plăcii de suprabetonare pe podul de la kilometrul 69+256;

amenajarea unei parcări de scurtă durată;

construirea Centrului de Întreținere și Control (CIC) în zona nodului rutier Adjud.

Conform datelor furnizate de CNAIR, stadiul fizic al lucrărilor pe ultimul sector dintre Adjud și Răcăciuni a depășit în prezent 90%.

„Circulația pe acest sector va fi deschisă până la finalul lunii august 2026”, a precizat Cristian Pistol.

Primii 17 kilometri ai acestui lot, între Domnești și Adjud, au fost deschiși circulației anul trecut.

Autostrada Moldovei (A7), unul dintre cele mai importante proiecte rutiere din estul României, este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Sursa video: DRDP Iași