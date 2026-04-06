Consultări pentru viitorul Plan Partenerial Național-Regional 2028–2034, la Consiliul Județean Bacău

Procesul de conturare a priorităților de dezvoltare pentru Regiunea Nord-Est în perioada 2028–2034 a continuat luni, 6 aprilie, printr-o întâlnire organizată la Consiliul Județean Bacău, în cadrul unei serii de consultări derulate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est).

Directorul general al ADR Nord-Est, Vasile Asandei, s-a întâlnit cu reprezentanți ai administrației locale din județ pentru a discuta direcțiile strategice care vor sta la baza viitorului Plan Partenerial Național-Regional (PPNR). Potrivit reprezentanților agenției, această etapă de planificare este esențială pentru stabilirea priorităților de investiții în următorii ani, astfel încât proiectele finanțate să răspundă cât mai bine nevoilor comunităților locale.

Consultările fac parte dintr-o serie de întâlniri organizate la nivel regional, după discuții similare desfășurate anterior în județele Iași, Vaslui și Botoșani. Reprezentanții ADR Nord-Est au precizat că instituția oferă suport strategic în procesul de analiză, evaluare și negociere, pentru ca prioritățile fiecărui județ să fie integrate într-o viziune regională coerentă, susținută ulterior în dialogul național și european.

Prezent la întâlnire, europarlamentarul Dragoș Benea a subliniat că viitorul cadru bugetar multianual al Uniunii Europene ar putea reprezenta ultima etapă a finanțărilor europene în forma cunoscută până în prezent.

„Cadrul bugetar multianual 2028–2034 va fi ultimul tren al finanțărilor europene aşa cum le ştim. Schimbarea de paradigmă este deja în curs, mai ales sub presiunea realităților geopolitice care au supus unui test necruțător reziliența instituțională a Uniunii”, a declarat europarlamentarul.

Acesta a arătat că, în cadrul întâlnirii, directorul ADR Nord-Est, Vasile Asandei, a explicat primarilor din județ importanța pregătirii pentru noile condiții de finanțare și pentru transformările prin care va trece proiectul european.

„Cu franchețe şi fără cuvinte mari, directorul ADR Nord-Est a explicat primarilor că trebuie să fim pregătiți să ne adaptăm noilor exigențe și să facem față transformărilor profunde prin care va trece proiectul european”, a precizat Dragoș Benea.

În opinia acestuia, cooperarea administrativă va deveni esențială în perioada următoare. „Abandonând politicianismele şi populismele, cred că în județul Bacău putem găsi 15–20 de oameni responsabili care, aşezați la masa consensului, să cadă de acord asupra celei mai bune căi de urmat în viitor”, a mai afirmat europarlamentarul.