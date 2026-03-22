Consiliul Județean finalizează consultările pentru bugetul pe 2026; analiza bugetului Spitalului Județean continuă luni

Președinta Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă‑Pravăț, a anunțat că instituția a finalizat seria întâlnirilor de lucru cu reprezentanții instituțiilor subordonate pentru definitivarea proiectelor de buget aferente anului 2026, cu excepția bugetului Spitalului Județean, care va fi analizat separat.

Potrivit acesteia, discuțiile cu directorii și contabilii-șefi ai instituțiilor subordonate au început încă de la începutul lunii, înainte de aprobarea Legii bugetului de stat, pentru a permite o fundamentare riguroasă a alocărilor financiare.

„Am analizat asigurarea economicității cheltuielilor pentru anul 2026 prin raportare la execuția bugetară din 2025, fiecare obiectiv nou propus pe lista de investiții, dar și proiectele aflate deja în derulare”, a precizat președinta Consiliului Județean.

În cadrul întâlnirilor au fost evaluate și evoluțiile cheltuielilor de funcționare, inclusiv cheltuielile de personal și materiale, precum și factorii care pot determina variații ale acestora. Totodată, au fost analizate modalități de corelare a necesarului de finanțare cu prioritățile strategice ale județului și cu sursele reale de venit.

„Scopul acestor întâlniri este construirea unui buget echilibrat, realist și orientat către dezvoltare, care să răspundă nevoilor comunității”, a transmis Cristina Breahnă-Pravăț.

În ceea ce privește etapele următoare, după adoptarea Legii bugetului de stat, Ministerul Finanțelor va comunica, în aproximativ cinci zile, cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit către structurile județene și ulterior către unitățile administrativ-teritoriale.

Ulterior, la nivelul județului Bacău va fi elaborat proiectul de buget, care va intra în etapa de transparență decizională pentru minimum 15 zile, conform legislației privind finanțele publice locale. Bugetul final va fi analizat și aprobat de Consiliul Județean în termen de până la 45 de zile de la publicarea Legii bugetului de stat.