Consiliul Județean Bacău investește 2,5 milioane euro într-un parc fotovoltaic la Săucești

Consiliul Județean Bacău va construi un parc fotovoltaic cu o valoare totală de 12,54 milioane lei (aproximativ 2,5 milioane euro), în comuna Săucești, pe o suprafață de 25.000 metri pătrați. Contractul de finanțare a fost semnat vineri, 10 octombrie 2025, de președintele CJ Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, împreună cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în cadrul Programului-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, finanțat prin Fondul pentru modernizare.

Potrivit președintelui CJ Bacău, noul parc va avea o capacitate instalată de 2,31 MW, cu 4.545 de panouri fotovoltaice de câte 550 Wp fiecare, și va asigura energie verde pentru sediul Consiliului Județean și instituțiile subordonate. Printre acestea se numără DGASPC Bacău, Școala Gimnazială Specială „Maria Montessori”, Centrele Școlare de Educație Incluzivă nr. 1 Bacău și nr. 2 Comănești, Biblioteca Județeană „C. Sturdza”, Complexele Muzeale „Ion Borcea” și „Iulian Antonescu”, Filarmonica „Mihail Jora”, Ansamblul Folcloric „Busuiocul”, Școala Populară de Arte și Meserii, precum și Serviciul Public pentru Promovarea Turismului și Salvamont.

Finanțarea nerambursabilă, în valoare de 12.411.656,32 lei, acoperă aproape integral investiția, Consiliul Județean contribuind cu 131.485,48 lei din fonduri proprii.

Prin punerea în funcțiune a parcului, se estimează o reducere anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră de 1.842 tone CO₂, contribuind la tranziția către energie curată și la dezvoltarea unei comunități sustenabile.

Termenul de finalizare al proiectului este 31 decembrie 2026.

„Prin această investiție, Consiliul Județean Bacău reduce costurile operaționale, sprijină tranziția către energie curată și oferă un exemplu concret de responsabilitate socială și ecologică pentru întreaga comunitate”, a declarat Cristina Breahnă-Pravăț, președintele CJ Bacău.