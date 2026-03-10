Consiliul Județean Bacău dă startul proiectării pentru modernizarea Filarmonicii „Mihail Jora”

Consiliul Județean Bacău a emis ordinul de începere pentru serviciile de proiectare aferente proiectului complementar necesar finalizării reabilitării clădirii Filarmonicii „Mihail Jora” din municipiul Bacău, a anunțat președintele CJ Bacău, Cristina Breahnă‑Pravăț.

Potrivit acesteia, proiectarea vizează documentațiile tehnice necesare modernizării integrale a imobilului situat pe strada Războieni nr. 22. După finalizarea serviciilor de proiectare, estimată într-un termen de maximum trei luni, administrația județeană intenționează să demareze lucrările propriu-zise.

Proiectul complementar include realizarea studiului acustic și a studiului luminotehnic, elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), a documentațiilor tehnico-economice, precum și stabilirea dotărilor și a lucrărilor necesare pentru modernizarea completă a clădirii. Autoritățile județene urmăresc aducerea Filarmonicii „Mihail Jora” la standarde moderne pentru desfășurarea repetițiilor și concertelor.

„Prin aceste investiții, ne dorim ca artiștii și publicul băcăuan să beneficieze de condiții moderne pentru spectacole și repetiții, cu o acustică și o infrastructură la nivel european”, a declarat președintele CJ Bacău.

Implementarea proiectului a fost întârziată de contestații formulate de un ofertant a cărui ofertă a fost declarată necâștigătoare în cadrul procedurii de achiziție publică lansate în mai 2025 și finalizate în august 2025. Potrivit Consiliului Județean, instanțele au respins recent aceste acțiuni, confirmând legalitatea procedurii de atribuire și permițând continuarea investiției.

Modernizarea Filarmonicii „Mihail Jora” se derulează în paralel cu proiectul inițial „Creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Filarmonica Mihail Jora, Bacău”, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu, cu o valoare inițială de peste 15 milioane de lei.

Autoritățile județene afirmă că, prin implementarea celor două proiecte, clădirea Filarmonicii „Mihail Jora” va fi modernizată integral, urmând să redevină unul dintre principalele repere ale vieții culturale din Bacău.