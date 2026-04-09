Consiliul Concurenței a autorizat preluarea activelor ArcelorMittal Hunedoara de către UMB Steel

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care compania UMB Steel S.R.L., parte a grupului UMB deținut de familia Umbrărescu, intenționează să preia activele aparținând ArcelorMittal Hunedoara S.A., potrivit unui comunicat al instituției.

UMB Steel face parte din grupul UMB, activ în domenii precum proiectarea și construcția de drumuri și poduri, construcții de clădiri, producerea de metale feroase și produse din beton pentru construcții, precum și producerea de energie electrică.

Activele vizate de tranzacție includ, în principal, echipamentele și instalațiile de producție, materialele și stocurile, precum și terenurile și clădirile aferente fabricii din județul Hunedoara. De asemenea, sunt incluse și anumite active imobiliare situate în afara platformei industriale.

ArcelorMittal Hunedoara S.A. și-a încetat activitatea în septembrie 2025.

În urma analizei efectuate, Consiliul Concurenței a concluzionat că operațiunea nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea tranzacției cu un mediu concurențial normal.