Punct final în Congresul Național de Chirurgie Pediatrică – ediția a X-a, eveniment găzduit timp de 4 zile în Bacău, în perioada 13-16 noiembrie 2019. Manifestarea, organizată de Fundația Comunitară Bacău, cu sprijinul Spitalului Județean de Urgență, a Colegiului Medicilor, a autorităților locale, dar și a unor firme private din Bacău, a reunit medici chirurgi și ortopezi pediatri din toată țara, dar și din străinătate, care au participat la diferite activități comune: prezentări de lucrări științifice, mese rotunde, demonstrații de caz, discuții în plen, dezbateri.

Vineri, 15 noiembrie, în cadrul acestui Congres, s-a desfăsurat și un curs cu tema „Abordarea pluridisciplinară a pacientului în chirurgia pediatrică” destinat în mod special asistenților medicali. Au fost prezenți la această întâlnire, de la Centrul de Afaceri, locul unde s-a desfășurat întregul eveniment, cadre medicale medii din toate spitalele județului Bacău (Spitalul Județean Bacău și unitățile medicale din Buhuși, Onești, Moinești, Comănești), care au secție de chirurgie pediatrică, de la Serviciul de Ambulanță Județean Bacău, dar și din alte 8 județe din țară.

La acest curs, o secțiune despre „Anatomia și fiziologia tractului urinar” a fost susținută de prof. doctor Sebastian Ionescu, președintele Societății de Chirurgie Pediatrică din România, prezent în aceste zile la Congres, unde a mai avut și alte prezentări, s-a vorbit și despre „Terminologia standard în incontinența urinară la copil” și „Metode de abord și diagnostic la copilul cu incontinență urinară – rolul explorărilor urodinamice – ”, prezentate de medici de la Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Maria Curie” București. A urmat și un curs practic de cateterism vezical pe manechine, dar și o prezentare privind „Sterilizarea centrală și controlul infecțiilor”, cu specialiști de la Sterisystems-Cristin Szel, iar ziua s-a încheiat cu „Metodele de reducere a riscurilor pentru personalul din blocul operator”, prezentate de asist. medical Mihaela Dorin, de la Spitalul Județean de Urgență Bacău.

Gala de închidere

Finalul Congresului, moderat de Stanislac Babuci, Lorena Vatră și Radu Alexandru Prisca, a inclus, pe lângă sesiunea comună programată pentru ultima zi, 16 noiembrie, și premierea celor mai de calitate dintre toate lucrările științifice care au fost expuse pe durata evenimentului, inclusiv a profesioniștilor care au stat în spatele lor.

Astfel, cea mai bună lucrare științifică prezentată de un rezident în ortopedie a fost considerată „Tijele elastice din titan – gold standard în tratamentul fracturilor oaselor lungi la copii”, aparținând lui Zoltan Derszi de la Spitalul Clinic de Urgență Târgu Mureș, urmată de „Chirurgia pediatrică asistată robotic în România, analiza primelor 60 de cazuri”, elaborată de o echipă de medici din Timișoara.



Concluzii

Președintele Comitetului de organizare al Congresului a fost Dr. Mihai Galinescu, medic primar chirurgie și ortopedie pediatrică, șef Secție Chirurgie și Ortopedie Pediatrică SJU Bacău, care ne-a oferit la final și concluziile.

• Acum, că s-a terminat Congresul Național de Chirurgie Pediatrică cu Secțiune de Ortopedie pediatrică și Simpozionul satelit pentru asistenții medicali, organizat pentru prima oară în Bacău, ce ne puteți spune?

– Pot să spun că organizarea acestui Congres a fost un efort deosebit de mare pentru noi, deoarece nu aveam experiență în tot ce înseamnă desfașurarea unui eveniment de o asemenea anvergură. Însă am reușit să canalizăm energiile unor oameni deosebiți în același scop și, iată, am izbutit! Am organizat un eveniment de 4 zile la care au fost prezenți peste 250 de oameni, din țară și din străinătate, au fost organizate 3 cursuri (de laparoscopie, de ortopedie pediatrică, de buză de iepure/ gură de lup), au fost peste 150 de lucrări științifice prezentate, a fost o expoziție medicală cu peste 10 firme prezente, o expoziție de mere cu degustare (nu știu dacă se știe, dar Bacăul este unul dintre cei mai mari producători de mere din Europa), o expoziție a doi artiști plastici din Bacău (Dragoș Burlacu și Marius Crăiță-Mândră), două cine festive și lista poate continua.

• Cu cine ați reușit să realizați toate aceste lucruri?

– Cu băcăuani adevărați, implicați și dornici de a aduce orașul, măcar pentru o perioadă scurtă de timp, în prim planul breslei medicale românești implicate în tratamentul copiilor cu afecțiuni chirurgicale și ortopedice. Partea logistică a fost coordonată de Fundația Comunitară Bacău, partea de comunicare și web-design de ISSCO, partea materială a fost asigurată din taxele de înscriere ale participanților și din sponsorizări, locația a fost asigurată de Primăria Bacău, iar resursele umane au venit practic de peste tot, voluntarii fiind colegi din Spitalul Județean, de la Fundația Comunitară etc.

• Ce a adus nou acest Congres?

– Cred că cel mai important lucru care s-a întâmplat la acest Congres a fost faptul că, după foarte mult timp, am reușit să aducem sub același acoperiș cele două specialități chirurgicale cu implicare maximă în tratamentul copiilor cu afecțiuni chirurgicale – chirurgia pediatrică și ortopedia pediatrică. De cel puțin 15 ani ele nu au mai fost împreună, din motive destul de complicate, dar iată că acum am reușit acest lucru. Al doilea lucru important a fost că practic, aici, în Bacău, s-a demarat ceva foarte important pentru creșterea națională a standardului de tratament al copiilor cu afecțiuni chirurgicale și anume elaborarea ghidurilor naționale de tratament al afecțiunilor chirurgicale pediatrice.

• Deci Congresul a fost un succes?

– Eu cred că da și, mai mult decât atât, cred că va însemna un reper important, asta istoria o va putea spune, în creșterea, cu adevărat și pe termen lung, a calității îngrijirii copiilor cu afecțiuni chirurgicale.

• Care este următorul dvs. proiect?

– Să știți că este legat tot de creșterea calității serviciilor medicale acordate copiilor, e drept că strict a celor din Bacău. Spitalul Județean de Urgență derulează în acest moment un proiect de modernizare completă, hotelieră și de dotare a secțiilor cu profil pediatric. Este ceva deosebit de important fiindcă va crește extraordinar confortul și siguranța copiilor tratați în spitalul nostru.