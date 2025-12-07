Conferința „Excelență, inovație și performanță în medicină” – un eveniment de referință pentru comunitatea medicală băcăuană

Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a găzduit, timp de două zile, pe 5 și 6 decembrie 2025, cea de-a doua ediție a conferinței „Excelență, inovație și performanță în medicină”, un eveniment devenit deja un punct de reper pentru profesioniștii din domeniul sănătății. Organizat de Spitalul Județean de Urgență Bacău, în parteneriat cu Asociația Pentru Viață Bacău și Colegiul Medicilor Bacău, evenimentul a reunit specialiști de top din toată țara, oferind un spațiu valoros pentru schimb de idei, prezentări inovatoare și dialog profesional.

Speakeri de prestigiu și lucrări științifice remarcabile

Ediția din acest an s-a remarcat prin prezența unor speakeri cu vastă experiență, medici primari, profesori universitari și experți recunoscuți în discipline medicale variate. Lucrările prezentate au abordat teme actuale și provocatoare, de la tehnologii emergente și proceduri minim invazive, până la modele moderne de intervenție în urgență, prevenție și recuperare medicală.

Participanții au apreciat calitatea excepțională a prezentărilor, structurate riguros și adaptate nevoilor reale ale sistemului medical românesc. Prin modul în care au fost formulate și discutate, lucrările au oferit un tablou clar al ritmului accelerat în care medicina evoluează și al responsabilității pe care profesioniștii o au în a rămâne conectați la inovație.

Investițiile Consiliului Județean Bacău – fundamentul unei evoluții continue

În contextul modernizării permanente a sistemului medical, evenimentul a oferit și prilejul de a sublinia investițiile semnificative realizate de Consiliul Județean Bacău în infrastructura medicală. Dotări moderne, echipamente performante și proiecte de dezvoltare în curs reprezintă baza pe care specialiștii își pot desfășura activitatea la standarde europene.

Aceste investiții consolidează statutul Bacăului ca pol medical important în regiune și susțin nevoia unor astfel de conferințe, care completează investițiile materiale prin investiție în cunoaștere, formare continuă și colaborare profesională.

Necesitatea continuării conferinței – un angajament pentru viitor

Succesul celei de-a doua ediții confirmă necesitatea ca această conferință să devină o tradiție. Este un spațiu în care profesioniștii se întâlnesc, dezbat, învață unii de la alții și conturează direcțiile viitoare ale medicinei locale. Într-un context social și medical aflat în continuă schimbare, astfel de evenimente nu sunt doar utile, ci esențiale pentru evoluția comunității.

Conferința „Excelență, inovație și performanță în medicină” reprezintă, astfel, un pas important spre consolidarea unui ecosistem medical modern, integrat și bine conectat la nevoile reale ale pacienților.

„Conferința „Excelență, inovație și performanță în medicină” este un eveniment pe care îl derulăm cu dorința de a crea un spațiu dedicat dialogului științific, interdisciplinarității și progresului în practica medicală. Această conferință marchează un pas important pentru comunitatea medicală băcăuană și pentru dezvoltarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, într-un context în care inovația și calitatea îngrijirilor medicale sunt mai necesare ca oricând.

Ne aflăm într-o perioadă în care medicina evoluează rapid, iar tehnologia redefinește modul în care înțelegem diagnosticul, tratamentul și siguranța pacientului. În acest peisaj complex, întâlnirile profesionale devin instrumente esențiale pentru împărtășirea cunoștințelor și susținerea unei culturi a excelenței.

Pentru Spitalul Județean de Urgență Bacău, ultimii ani au însemnat un efort susținut de modernizare și dezvoltare. Am investit în infrastructură, în aparatură de ultimă generație și în formarea continuă a personalului medical. Fără dedicarea și profesionalismul oamenilor noștri — medici, asistenți, specialiști și întreg personalul de suport — aceste progrese nu ar fi posibile.

Doresc să-mi exprim recunoștința față de colegii din Comitetul de Organizare și Comitetul Științific. Munca lor, adesea nevăzută, a stat la baza structurii academice și logistice a acestei conferințe. Prin profesionalism, dedicare și atenție la detalii, au reușit să contureze un program complex, relevant și solid ancorat în realitățile practice și științifice ale medicinei contemporane. Fără efortul lor comun, acest eveniment nu ar fi fost posibil.

Tema conferinței — excelență, inovație și performanță — reflectă direcția strategică spre care ne îndreptăm: Excelență; Rodul unei munci consecvente, al învățării continue și al responsabilității profesionale; Inovație; Motor al transformării și al progresului în serviciile medicale; Performanță. Expresia maturității instituționale și a angajamentului nostru față de pacienți.

Această conferință reunește specialiști din multiple domenii medicale, cadre universitare, cercetători și profesioniști dedicați, într-un cadru menit să genereze colaborări, idei noi și direcții de dezvoltare pentru viitor.

Mulțumesc tuturor participanților, partenerilor instituționali și Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău — gazda noastră — pentru sprijinul acordat”, a declarat Marius Savin, manager Spitalul Județean de Urgență Bacău.

