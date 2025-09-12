Conducta de aducțiune între lacul Poiana Uzului și Stația Cărăboaia, reabilitată

Europarlamentarul Dragoș Benea a anunțat finalizarea reabilitării și modernizării conductei de aducțiune a apei brute, care face legătura între lacul Poiana Uzului și Stația de Tratare Cărăboaia.

Conducta are o lungime de 9,5 km și asigură alimentarea cu apă a peste 160.000 de locuitori din 12 unități administrativ-teritoriale de pe Valea Trotușului, inclusiv municipiile Onești și Moinești și orașele Comănești, Dărmănești și Târgu Ocna.

„Această investiție de anvergură consolidează reziliența și calitatea serviciului de alimentare cu apă, în contextul în care doar anul trecut fosta conductă, cu o vechime de peste 50 de ani, a înregistrat șase avarii, dintre care două majore, provocând sistarea furnizării apei în jumătatea de vest a județului Bacău”, a precizat Dragoș Benea.