Filiala Bacău a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), înființată în noiembrie 2017, a început anul în forță. Așa cum și-a propus, consiliul director (format din Cornel Cepariu, președintele UZPR Bacău, Leonard Popa, vicepreședinte, Ștefan Radu, secretar general, Mihai Buznea, Aurelian Chiscop și Silvia Pătrășcanu, membri) a contactat autoritățile județene și locale pentru a-și prezenta obiectivele și a discuta despre posibile proiecte comune. Primii oficiali cu care s-au întâlnit ziariștii băcăuani au fost Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean (CJ), Maricica Luminița Coșa, prefectul județului, Valentin Ivancea, subprefect, și Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău. Discuțiile purtate au vizat posibilitatea înființării unui post de radio al Bacăului, care să interacționeze și să folosească comunității, a unei publicații a UZPR, pentru care se va depune un proiect, precum și apariția unui volum dedicat Centenarului Marii Uniri, ce ar urma să apară sub îngrijirirea organizației jurnaliștilor băcăuani. S-au mai făcut referiri la implicarea Filialei UZPR în diverse activități culturale desfășurate sub egida celor trei instituții administrative, dar și la unele probleme pe care comunitatea le semnalează, cum ar fi lipsa trotuarelor din cartierele Bacăului și situația zonelor pietonale impracticabile sau inexistente în mediul rural, ceea ce favorizează producerea de accidente. Oficialii au ascultat propunerile cu mare interes și au manifestat deschidere față de posibilitatea colaborării cu UZPR, organizație care își dorește să devină un liant între autorități și cetățeni. „Au fost dialoguri ce au punctat, direct şi sincer cred eu, câteva din «ingredientele» de aplicat pe termene scurt și mediu vizând a da consistență tonică demersurilor manageriate de UZPR Bacău, formă organizatorică ce se constituie într-o premieră pentru această zonă”, a declarat Cornel Cepariu. Oficialilor le-a fost prezentat și „Almanahul 2018” al Filialei Bacău, care cuprinde reportaje, analize socio-economice, eseuri, povestiri și poezii, caricaturi și fotografii și este singura inițiativă de acest fel din țară. „Nu mai putem trata marile probleme în stil provincial, doar cu prezențe ori reprezentări din Capitală. Am explicat autorităților și personalităților locale faptul că UZPR Bacău vizează o mai mare implicare a județului prin voci clare din Bacău în toate dezbaterile la probleme având impact național ori, de ce nu, chiar internațional.”

Cornel Cepariu, președintele UZPR Bacău 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.