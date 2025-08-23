Concursul „Ie și toacă moldovenească”, desfășurat la Schitul Sfântul Eftimie cel Mare

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Schitul Sfântul Eftimie cel Mare din Protopopiatul Onești a găzduit concursul „Ie și toacă moldovenească”. Evenimentul a reunit peste 60 de copii și tineri din zonă, care au fost întâmpinați de părintele stareț Claudiu Panțâru.

Manifestarea a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii, la care au participat părintele protopop Nicolae Zaharia, alături de un sobor de preoți din cadrul Protopopiatului Onești. În cadrul concursului, participanții au purtat ii tradiționale și au demonstrat măiestrie în bătutul toacei, un obicei cu rădăcini adânci în spiritualitatea ortodoxă românească.

Atmosfera a fost una de sărbătoare, îmbinând credința, tradiția și bucuria tinereții. Evenimentul și-a propus să apropie copiii de viața bisericească și să promoveze valorile autentice ale culturii românești.

Concursul s-a încheiat cu premierea participanților și cu promisiunea organizării unor ediții viitoare, menite să ducă mai departe tradiția și credința strămoșească. Organizarea evenimentului a fost posibilă datorită sprijinului oferit de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Protopopiatul Onești, Asociația „Patmos” – Onești, Parohia „Sf. Împărați” – Tg. Ocna, Parohia Poieni, Parohia Bogata și Parohia Deleni.

Datorită implicării acestor parteneri, concursul „Ie și toacă moldovenească” a reușit să promoveze tradițiile autentice și valorile spirituale ale comunității românești.