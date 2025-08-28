Concert simfonic în aer liber la Onești

Duminică seara, esplanada din fața Hotelului „Trotuș” din Onești s-a transformat într-o scenă culturală de excepție, găzduind concertul simfonic „Recitalurile verii”, susținut de Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău, sub bagheta dirijorului Alexandru Ilie.

Evenimentul, desfășurat pe 24 august 2025, a adunat numeroși spectatori, iubitori ai muzicii clasice, care au avut ocazia să se bucure de un repertoriu variat, interpretat în aer liber, într-un cadru elegant și relaxant.

Concertul a fost organizat de Primăria Municipiului Onești, cu sprijinul Consiliului Județean Bacău, făcând parte din seria manifestărilor culturale dedicate comunității locale.

Atmosfera serii a demonstrat încă o dată că muzica simfonică are puterea de a aduce oamenii împreună, în inima orașului, transformând un spațiu urban într-o veritabilă scenă a armoniei și a emoției.