Concediul pentru creșterea copilului în 2025: ce acte sunt necesare și unde se depune dosarul

În 2025, regulile pentru acordarea concediului și indemnizației pentru creșterea copilului rămân, în mare parte, aceleași, însă apare o schimbare importantă: de la 1 august, din sumă se reține automat contribuția la sănătate (10%). Aceasta este virată de agențiile teritoriale, fără ca părintele să facă demersuri suplimentare.

Cine poate beneficia

Potrivit OUG nr. 111/2010, au dreptul la concediu și indemnizație părinții care, în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului, au realizat minimum 12 luni de venituri impozabile din:

salarii și asimilate salariilor;

activități independente;

drepturi de proprietate intelectuală;

activități agricole, silvicultură, piscicultură.

Aceste venituri trebuie să fie supuse impozitului conform Codului fiscal.

Se acceptă și anumite perioade asimilate – șomaj, concedii medicale, concediu fără plată pentru creșterea copilului, pensie de invaliditate sau trecerea directă între cicluri de învățământ.

Cerințe generale pentru solicitant

cetățean român, străin sau apatrid cu domiciliu/reședință în România;

locuiește efectiv în țară împreună cu copilul;

în cazul părinților necăsătoriți, verificarea condițiilor se face prin anchetă socială.

Unde și când se depune dosarul

Dosarul se depune la primăria de domiciliu sau reședință (în copie, cu originalele pentru verificare).

Termene:

cu 30 de zile înainte de suspendarea activității;

în maximum 60 de zile de la finalul concediului de maternitate;

de la data nașterii copilului, dacă nu există concediu de maternitate;

în cazul adopției, tutelei sau plasamentului – în maximum 60 de zile de la data hotărârii.

Documente comune (obligatorii pentru toți solicitanții)

Opis (completat la depunere) Cerere tip – semnată de ambii părinți Acte de identitate (solicitant + celălalt părinte) Certificatul de naștere al copilului / hotărâre de încredințare / dispoziție de plasament Certificatele de naștere ale celorlalți copii aflați în întreținere Certificat de căsătorie Livret de familie (sau declarație în lipsa acestuia) Declarația mamei privind concediul de maternitate sau adeverință de la CAS Dovada contului bancar (emisă de bancă, cu nume, CNP și IBAN) Declarații privind protecția datelor (pentru ambii părinți)

Acte suplimentare în funcție de venituri

1. Salariați:

Adeverință de la angajator cu veniturile realizate, perioada concediului de maternitate și prima zi de concediu creștere copil

Dovada suspendării contractului de muncă

2. Drepturi de autor:

Declarația unică și adeverință de venit ANAF

Contractul și dovada suspendării activității

3. Profesii reglementate (medici, avocați):

Declarația unică și adeverință ANAF

Adeverință de la barou/instituția de profil privind întreruperea activității

4. PFA:

Declarația unică și adeverință ANAF

Decizie ORC de suspendare a activității

5. Studenți (cursuri de zi):

Adeverință de la instituția de învățământ privind frecventarea cursurilor

Adeverință ANAF privind veniturile, dacă este cazul

Cum se plătește indemnizația

Plata este efectuată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială între 8 și 25 ale lunii, pentru luna precedentă, prin cont bancar sau mandat poștal.

Dacă se naște un alt copil în timpul concediului, se depune dosar nou. La fel, pentru trecerea la stimulentul de inserție.

Obligația de a anunța schimbările

Modificările care pot duce la încetarea sau suspendarea drepturilor trebuie raportate în maximum 15 zile lucrătoare la primărie. Amenda pentru nerespectare: 500–2.000 lei.

Noutatea din 2025 – contribuția la sănătate

De la 1 august 2025, indemnizația pentru creșterea copilului va fi diminuată cu 10%, reprezentând CASS.

Această contribuție:

se reține direct din sumă;

este declarată și plătită de agențiile teritoriale;

nu necesită depunerea unor declarații suplimentare de către părinte.