Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea19 decembrie 2025AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Legea nr. 239/2025 introduce reguli noi privind capitalul social, dividendele și împrumuturile către persoane afiliateSanta Cross 2025Concertul Corului „Flores Amicitiae” – o seară a bucuriei și a spiritului autentic al Crăciunului Împreună de CrăciunCreștere a cazurilor de afecțiuni respiratorii și gripă în județul Bacău. DSP face apel la populație pentru prevențieA doua ediție a Târgului de Turism Bacău: 24–25 ianuarie 2026 – Aeroportul Internațional „George Enescu” BacăuAccident între două autoutilitare la Grigoreni: un șofer a murit„Crăciunul aduce zâmbete” – un proiect care a adus bucurie copiilor din Săucești„Crăciunul sufletelor bune” – o seară a bucuriei, solidarității și speranței, la Teatrul Municipal „Bacovia”Cu ce își omoară românii timpul în zilele libere?Un Crăciun de neuitat pentru copiii cu nevoi speciale: ”Surprize de Crăciun” – O Sărbătoare a Iubirii și a Speranței – Ediția a II-aExercițiu de evacuare desfășurat la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși