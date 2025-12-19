Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea19 decembrie 2025AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Cum este asigurată asistența medicală de urgență în județul Bacău, cu ocazia Sărbătorilor de IarnăContainere FDC, 10 ani de dezvoltare industrială băcăuanăIntervenție pe Calea Bacăului din orașul Onești!TOP 10 SCM Bacău 2025Legea nr. 239/2025 introduce reguli noi privind capitalul social, dividendele și împrumuturile către persoane afiliateSanta Cross 2025Concertul Corului „Flores Amicitiae” – o seară a bucuriei și a spiritului autentic al Crăciunului Împreună de CrăciunCreștere a cazurilor de afecțiuni respiratorii și gripă în județul Bacău. DSP face apel la populație pentru prevențieA doua ediție a Târgului de Turism Bacău: 24–25 ianuarie 2026 – Aeroportul Internațional „George Enescu” BacăuAccident între două autoutilitare la Grigoreni: un șofer a murit„Crăciunul aduce zâmbete” – un proiect care a adus bucurie copiilor din Săucești