Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea8 decembrie 2025AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Rezultatele finale ale Concursului Interdisciplinar „Vrănceanu – Procopiu” Bacău, ediția a XXIV-a, 2025Fotbal: Ne-a părăsit Ioan Sdrobiș!Insula Misterioasă la balul Bobocilor de la Liceul Teoretic „Henri Coandă” BacăuZiua Internațională a Voluntariatului celebrată prin concurs de mediu la Palatul Copiilor BacăuU17 FC Viitorul Onești, calificare dramatică în optimile Cupei RomânieiObținerea permisului de conducere, mai simplă: cazierul judiciar este verificat direct la ghișeuAvertisment dur de la Garda de Mediu Bacău: un operator economic din Ardeoani, sancționat drastic pentru poluareJandarmii băcăuani i-au adus căldură lui Nea Vasile, 74 de aniFotbal/ Liga 3: Viitorul Onești câștigă, FC Bacău 2 încheie la egalitate un meci dramatic, iar Aerostar pierde acasăClubul Sportiv Bronx, rezultate remarcabile la competiția din Houlegate, FranțaConferința „Excelență, inovație și performanță în medicină” – un eveniment de referință pentru comunitatea medicală băcăuanăSub semnul recunoștinței și al binelui comun la hramul bisericii „Sfântul Nicolae” din Bacău