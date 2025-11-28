Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea28 noiembrie 2025AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Accident rutier grav la Coțofănești: două persoane decedate și trei supraviețuitoriÎntâlnire între Consiliul Județean Bacău și reprezentanți ai Ambasadei Marii Britanii: discuții despre oportunități economice pentru companiile localeFotbalul băcăuan la 360 de gradeȘedința ordinară a Consiliului Local Bacău. Ce se va discutaCasieriile RAJA vor fi închise luni – 1 Decembrie 2025!Serviciul de Probațiune Bacău – colaborare interinstituțională privind munca neremunerată în folosul comunitățiiTârgul de Crăciun din Bacău își deschide porțile pe 28 noiembrie: aprinderea bradului și un program artistic bogatFalcă Matheo (CS Nautica Bacău) selecționat în Echipa României de înot (juniori II)Performanță de excepție pentru A.C.S. Ovidenia Bacău la Campionatul Național de Judo Veterani10.000 lei amendă și suspendarea activității pentru un operator economic din Bacău. Alte două unități, închise pentru vânzarea de tutun către minoriBacău Dance Open-se anunță un weekend cu dans de nivel mondial# LIONS INTERNATIONAL # Bacău, 21-23 noiembrie 2025 # Lions Clubs District 124 Romania împlinește 35 de ani