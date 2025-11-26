Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea26 noiembrie 2025AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Acțiune A.J.V.P.S. Bacău pe lacurile Răcăciuni și Berești: pește salvat și plase de braconier ridicateModificări importante la polițele RCA: asigurare pe perioade mai scurte și noi reguli pentru vehicule electriceAccident rutier în Dofteana: o persoană încarcerată, intervenție a pompierilor și SMURDInaugurare importantă în sectorul agroalimentar băcăuan: Ferma Avicolă „Moldavia”, investiție de 11,5 milioane de euro, deschisă oficialStudent din Bacău, rămas fără mașina pentru parcare neregulamentară în IașiAcțiuni pentru identificarea și sprijinirea persoanelor fără adăpost, în contextul temperaturilor scăzuteVIDEO: A fost instalat Bradul de CrăciunActivitate dedicată Zilei Naţionale a României organizată de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” BacăuPromoția Săptămânii (25 nov – 2 dec) la DDFFotbal/ Liga a IV-a: Penultima etapă a anuluiZiua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva FemeilorJudecătorii Curții de Apel Bacău semnalează vicii de neconstituționalitate în proiectul de lege privind pensiile de serviciu