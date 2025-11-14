Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea14 noiembrie 2025AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Ziua Mondială a Diabetului: 14 Noiembrie 2025Acțiune integrată de prevenire a infracționalității în liceele din OneștiTânără găsită moartă lângă calea ferată din Bacău. Poliția investighează ipoteza unei crimeKarate/ Campionatul Mondial SKDUN și Cupa Mondială SKDN: CS „Dan Botezatu”, medalii mondiale cu dedicațiiBulgaria introduce plata obligatorie, pe loc, a amenzilor rutiere pentru șoferii străiniNoapte de forță pentru pompierii din județul Bacău: două incendii, o casă distrusă și o victimă găsită carbonizatăDupă 20 de ani de implicare civică, Federația Națională a Părinților – Edupart aduce în Parlament vocea părinților din întreaga țarăÎn comuna Măgura, primarul Iordache Costrăș construiește două poduriFotbalul băcăuan la 360 gradeJudo/ CN Ne-Waza și Echipe U23: CSM- Palatul Copiilor Bacău, bronz național în premierăPoate stackul complet integrat de la Oracle să câștige cursa AI pentru companii?Ce am fost și ce am ajuns: Coiful de aur furat în Olanda se poate mânca la Iași