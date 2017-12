Marți, 5 decembrie, Majestatea Sa regele Mihai I al României trecea la cele veșnice, lăsând în inima fiecăruia dintre noi, alături de tristețe, un gol imens. Istoria a demonstrat fără tăgadă că, patriotismul, onoarea, loialitatea și demnitatea au fost valori pe care Majestatea Sa le-a insuflat în mod permanent poporului român. Astăzi, în prag de Centenar, când puțină vreme ne desparte de sărbătoarea cea mare a celebrării momentului unirii tuturor românilor, dispariția Majestății Sale trebuie să ne așeze împreună într-un moment de reflecție cu privire la reușitele dar și la eșecurile istorice ale României. “Viața mea a fost o lungă și loială așteptare”, ne spunea, Regele, la aniversarea a 25 de ani de la căderea comunismului. Silit printr-o “nulă și neavenită abdicare” la ani lungi de exil, Regele Mihai I își părăsea țara la 3 ianuarie 1947, “cu moartea în suflet”, continuând însă să lupte pentru redobândirea libertății României, reprezentând mai bine de patru decenii un simbol pentru toți românii aflaţi în exil. PUBLICITATE Majestatea Sa Regele Mihai I, nu trebuie să devină de astăzi un simbol al trecutului, valorile formative pe care le-a transmis în anii din urmă, mai ales către generația tânără, sunt valori mai actuale ca oricând: respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, lupta împotriva corupției, eficientizarea instituțiilor statului, apărarea democrației. Regele Mihai I, a fost garantul, atât în anii domniei sale, dar și în cei ai exilului, păstrării celei mai mari realizări pe care a înfăptuit-o națiunea românească – momentul 1918, consfințirea idealului național, realizat sub domnia bunicului său, Regele Ferdinand I. În anii de după Revoluția anti-comunistă din decembrie 1989, Majestatea Sa și-a adus contribuția alături de clasa politică și întreaga societate românească la aderarea României la NATO și la Uniunea Europeană, ajutând astfel la parcursul european pe care pornise țara noastră. Credinţa în Dumnezeu, dragostea faţă de poporul român, spiritul și identitatea națională, i-au călăuzit întreaga viață, și au reprezentat valori autentice prin care Majestatea Sa a contribuit la păstrarea și consolidarea identității dar și statalității României moderne. Pentru toate acestea, astăzi, când Regele Mihai I pleacă definitiv din mijlocul poporul său și din această lume, să-i aducem cuvenita reverență, amintindu-ne cuvintele pe care Majestatea Sa, ni le-a lăsat în urmă cu puțină vreme: „Nu văd România de astăzi ca pe o moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o țară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noștri”. Veșnică odihnă, Majestatea Voastră și Dumnezeu să vă odihnească cu drepții. Paul-Claudiu Cotîrleț

Secretar de stat, Departamentul Identitate Națională

