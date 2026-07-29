Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea29 iulie 2026se citește în mai puțin de 1 min.AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK Defibrilatoare instalate în zece puncte din Bacău. Angajații au fost instruiți pentru acordarea primului ajutorSănătatea digestivă merită un partener de încredere – Gastroenterologie la Clinica Anastasios Bacău Tenis/ „Safety Cup”: Vladimir Toporaș (SCM Bacău), câștigător atât la simplu, cât și la dubluLoturile Adjud – Răcăciuni și Răcăciuni – Bacău de pe A7 vor fi deschise simultan în august. Controverse privind amânarea inaugurării sectorului aproape finalizatMinoră de 17 ani, prinsă băută la volan după ce a intrat cu mașina în șanțDestinația ideală: Cum redefinește istoria și inovația turistică experiența de călătorie în Marea EgeeFotbal: Aerostar debutează în Cupa RomânieiBărbat reținut în centrul Bacăului, după ce ar fi amenințat trecătorii cu un cuțitPrimăria Onești lansează licitația pentru modernizarea mai multor străzi din cartierul Slobozia. Investiție de 3,9 milioane de leiVIDEO | Progres spectaculos la viaductul de la Cleja, punctul-cheie al Autostrăzii A7. În doar nouă zile, șantierul s-a transformat vizibil