Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea27 iulie 2026se citește în mai puțin de 1 min.AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK Elev din Bacău, calificat la a cincea olimpiadă internațională într-un singur an. Alexandru-Ioan Jicu va reprezenta România la Astronomie și Astrofizică100 de amenzi și patru permise reținute în urma unei acțiuni a Poliției Rutiere pe DN 15„Dedeman & Simba Trophy”, cea mai reușită ediție de până acumDoi bărbați, prinși în flagrant în timp ce furau gazolină dintr-o conductă OMV PetromCum optimizezi imaginea sonarului cu scanare în timp real în ape pline de suspensiiTot mai puține căsătorii în județul Bacău. Numărul nunților a scăzut cu peste 25% într-un singur anLegea prosumatorilor s-a schimbat. Ce drepturi noi apar și până când mai este valabilă compensarea cantitativăOnești Motorsport Festival aduce în premieră demonstrații de drift în centrul orașuluiLa semafor, printre mașini, după PET-uri și dozePrimăria Onești susține că investițiile în echipamente proprii pentru evenimente au redus cheltuielile și au eliminat costurile de închiriere