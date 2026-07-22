Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea22 iulie 2026se citește în mai puțin de 1 min.AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK Fotbal/ Liga 2: FC Bacău debutează acasă, cu CSL Ștefăneștii de JosJudecătoria Buhuși: Agresor monitorizat electronic, lăsat să plece la muncă în Italia fără anularea ordinului de protecțieAtletism: Băcăuanul Tudor Mihai Margasoiu, super-rezultat în Belgia. Și imensă dezamăgire!Polițiștii din Bacău intensifică acțiunile pentru siguranța pietonilor, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electricePacientă de 75 de ani cu infarct miocardic acut, salvată la Spitalul din Buhuși după o intervenție contra cronometruJandarmii au prezentat noile reguli pentru organizarea competițiilor sportive. Accent pe siguranța spectatorilor și colaborarea între instituțiiExercițiu de adăpostire organizat de ISU Bacău la Piața Agroalimentară din MoineștiANALIZĂ | Bacăul pierde cât un oraș la fiecare patru ani. Cum s-a schimbat județul în ultimii 35 de aniAsigurații vor avea acces la dosarul medical și programări online. Noua platformă „e-Sănătatea Mea” devine disponibilă din a doua jumătate a anuluiEconomistul Radu Georgescu: Economia României „a rămas fără combustibil”, pe fondul scăderii consumului și producției industriale