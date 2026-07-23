Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea23 iulie 2026se citește în mai puțin de 1 min.AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK Florina Ciuchi Heßburg aduce „Drumul unei luptătoare” acasă, la BacăuAi de schimbat valută zilele astea? Tranzacția ta la BSG îți poate aduce 1.000 de euro cash!„Dedeman & Simba Trophy” -25 de ediții; primele 25Elevii cu media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat vor primi din nou premii în bani. Ministerul Educației a pus în dezbatere proiectul36 de polițiști proaspăt încadrați la IPJ Bacău au finalizat stagiul de pregătire profesionalăFotbal/ Liga 2: FC Bacău debutează acasă, cu CSL Ștefăneștii de JosJudecătoria Buhuși: Agresor monitorizat electronic, lăsat să plece la muncă în Italia fără anularea ordinului de protecțieAtletism: Băcăuanul Tudor Mihai Margasoiu, super-rezultat în Belgia. Și imensă dezamăgire!Polițiștii din Bacău intensifică acțiunile pentru siguranța pietonilor, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electricePacientă de 75 de ani cu infarct miocardic acut, salvată la Spitalul din Buhuși după o intervenție contra cronometru