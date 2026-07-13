Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea13 iulie 2026se citește în mai puțin de 1 min.AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK Pui de căprioară salvat de jandarmii montani în stațiunea Slănic MoldovaAnalize gratuite fără plafon pentru românii de peste 40 de ani. Ce drepturi au pacienții și cum pot beneficia de investigațiile preventiveSărituri în apă de la mare înălțime: Costa Popovici, bronz la Cupa Mondială în Italia!Când poșta venea cu goarna și o iapă albă. Povestea unei lumi în care o scrisoare putea schimba o viațăGaleriile Alfa, Punte de lumină peste Prut. Vernisajul Expoziției–Concurs de Artă Plastică Contemporană „Saloanele Moldovei” – ediția a XXXVI-aVIDEO | Povestea celei mai vechi biserici catolice din lemn din Moldova, ascunsă în inima BacăuluiȘoferii care nu își plătesc amenzile în 90 de zile riscă suspendarea permisului. Noile reguli intră în vigoare din 25 augustCleja, punctul-cheie al Autostrăzii Moldovei. Pasajul de peste 1,2 kilometri prinde contur, iar UMB lucrează cu 1.900 de oameni pe șantierul dintre Adjud și...Motociclist rănit într-un accident pe DN11, la Oituz. Șoferul unei mașini ar fi virat fără să se asigureAtletism / Băcăuanca Daria Vrînceanu, campioană balcanică Under 20!