Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea19 iunie 2026se citește în mai puțin de 1 min.AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK Primarul Bacăului anunță că Aqua Park-ul început în 2012 ar putea fi deschis în această varăSalariul minim crește de la 1 iulie: angajații vor primi cu 125 de lei mai mult în mână, iar amenzile rutiere se mărescCentrul Bacăului va fi închis circulației auto în weekenduri până în septembrieFC Bacău și-a reluat pregătirileFrații Pavăl extind ecosistemul Dedeman. Peste 600 de puncte de încărcare pentru mașini electrice vor fi instalate în rețeaua retailerului băcăuanUltimul om care nu știe să stea degeaba. Povestea lui Neculai Comăneciu, Tezaur Uman Viu la 93 de aniMobilizare fără precedent: Umbrărescu forțează finalizarea lotului Răcăciuni – Bacău până la sfârșitul veriiIntervenție Salvamont Bacău pentru salvarea unei persoane rănite într-o zonă greu accesibilăJudo / CS Ovidenia Bacău, aur și bronz la Naționalele de VeteraniGOOOL! Ghidul Microbistului pentru Campionatul Verii: ce bere să alegi de la Târgul de Bere Auchan pentru meciurile perfecte