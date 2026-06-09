Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea9 iunie 2026AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK Percheziții în județul Bacău într-un dosar de evaziune fiscală. Anchetatorii au ridicat 20.000 de euro și documenteA început greva japoneză la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Activitatea medicală se desfășoară normalJudecătorii Curții de Apel Bacău acuză degradarea statului de drept și avertizează cu suspendarea activității instanțeiNoua biserică din Scutaru, ridicată în memoria eroilor Primului Război Mondial, a fost sfințită de ierarhii Arhiepiscopiei Romanului și BacăuluiA7 Bacău–Roman: Pilele prind contur. Avans considerabil la podul peste E85 și calea ferată de la FilipeștiInformare Publică: Intervenție pe strada Lanul Gării din municipiul Onești!După scăderea comerțului exterior, apar și explicațiile. În ce sectoare s-au prăbușit importurile și exporturile din județul BacăuCe se întâmplă cu voucherele de vacanță pentru bugetari anul acestaAu început lucrările pentru introducerea gazelor naturale în comuna Mănăstirea Cașin. Primul transport de conducte a ajuns pe șantierCupa „Ciuntea Tenis Center” și-a desemnat câștigătoriiAmenzi de 46.000 de lei pentru braconaj piscicol și alte încălcări ale legislației. Zeci de sancțiuni aplicate de jandarmii mobili în trei județeLupte greco-romane: Dragoș Draga și Ionuț Mereuță, „CSMei” de argint