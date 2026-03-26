Comunicat de presă

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Disponibilitatea Rapoartelor Consiliului de administrație individual și consolidat și a Situațiilor financiare individuale și consolidate auditate pentru anul 2025 întocmite în conformitate cu reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/ 2015

EVERGENT Investments pune la dispoziția acționarilor Rapoartele anuale ale Consiliului de administrație individual și consolidat, împreună cu Situațiile financiare individuale și consolidate pentru exercițiul financiar 2025 întocmite în conformitate cu reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 însoțite de Rapoartele auditorului independent. Documentele sunt publicate pe website-urile www.evergent.ro și www.bvb.ro.

Precizăm că EVERGENT Investments a întocmit și publicat rapoartele financiare anuale pentru exercițiul financiar 2025 inclusiv în formatul de raportare electronic unic ESEF (European Single Electronic Format), conform prevederilor legale aplicabile companiilor ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața reglementată.

Cătălin Iancu – Director general

Gabriel Lupașcu – Ofițer conformitate