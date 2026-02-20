Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea20 februarie 2026AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Fotbal/ Liga 2: FC Bacău reia campionatul pe terenul Metalului Buzău100 de vârstnici din județul Bacău, consultații oftalmologice și ochelari gratuit prin campania „Ajută un bătrân să zâmbească”Un pacient cu infarct a ajuns singur la Urgențe și a fost salvat de echipa medicalăCaptură de peste 200 mc de lemn și amenzi de 40.000 de lei, în urma unei acțiuni de amploare în BacăuConfortul care te însoțește peste tot: de ce pantalonii de trening pentru bărbați sunt piesa de bază a garderobei moderne„Resetarea” termenelor în urbanism: dosarele blocate intră sub regula avizării taciteLupte greco-romane: CSS Bacău calificări in corpore la turneul final școlarTurele pentru vehicule blindate, fabricate la Bacău în cadrul unui contract de 277 milioane de dolari câștigat de Elbit SystemsSiguranță pe munte: Recomandările jandarmilor montani din Slănic MoldovaAtletism: Martin Benchea Joca continuă să fie de neopritAdeverințele de venit pentru pensie ar putea fi eliberate și pe baza fișelor de salariu, nu doar a statelor de platăPercheziție în Racova, într-un dosar de furt calificat instrumentat la solicitarea autorităților belgiene