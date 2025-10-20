Cometa C/2025 A6 (Lemmon), spectacol pe cerul de toamnă

Cometa C/2025 A6 (Lemmon) poate fi observată în aceste zile pe cerul de seară, imediat după lăsarea întunericului, apărând la orizontul nord-vestic. Descoperită la data de 3 ianuarie 2025 cu telescopul de 1,5 metri al Observatorului Muntele Lemmon din Arizona (SUA), cometa poartă numele acestuia.

Cu o perioadă orbitală de aproximativ 1.350 de ani, C/2025 A6 (Lemmon) se va apropia cel mai mult de Pământ pe 21 octombrie 2025, la o distanță de aproximativ 90 de milioane de kilometri. În jurul acelei date și până la începutul lunii noiembrie, se estimează că va atinge cea mai mare strălucire. Cometa va trece cel mai aproape de Soare pe 8 noiembrie, moment numit periheliu.

Conform celor declarate de muzeograful Alexandra Goria de la Observatorul Astronomic „Victor Anestin” Bacăun în prezent, cometa este vizibilă cu binoclul spre nord-vest, în apropierea constelației Boarul, nu departe de Carul Mare. Condițiile de observare sunt excelente: în seara de 21 octombrie, Luna se află în faza de Lună Nouă, ceea ce înseamnă un cer mai întunecat și, implicit, o vizibilitate crescută pentru obiectele mai slabe.

Deși nu este încă vizibilă cu ochiul liber, C/2025 A6 (Lemmon) poate fi admirată printr-un binoclu obișnuit, chiar și din zone afectate de poluare luminoasă. Totuși, observatorii sunt încurajați să caute un loc cu cer curat, departe de luminile orașului, pentru a se bucura de spectacolul ceresc al acestei comete care ne vizitează o dată la peste un mileniu.