Comăneștiul construiește un Centru de zi pentru seniori

Primarul orașului Comănești, Viorel Miron, împreună cu managerul de proiect, Gabriela Munteanu, și alți membri ai echipei de implementare, au efectuat o vizită de lucru pe șantierul unde se construiește Centrul de zi pentru seniori.

Pe parcursul vizitei au fost analizate etapele de execuție și respectarea graficului de lucrări. Proiectul reprezintă o investiție majoră pentru comunitatea locală, menită să ofere persoanelor vârstnice condiții moderne și servicii adaptate nevoilor lor.

Noul Centru de zi va fi ridicat pe un teren din domeniul public al orașului, în incinta Spitalului Orășenesc „Ioan Lascăr” Comănești. Construcția va avea o suprafață de 561,61 mp, desfășurată pe 1.118,86 mp, cu regimul de înălțime demisol + parter + etaj.

Obiectivul este destinat unui număr de 50 de vârstnici, care vor beneficia de servicii de recuperare și îngrijire, precum și altor 25 de persoane vârstnice, ce vor primi îngrijire la domiciliu și vor avea acces la activități de recreere și socializare.

Centrul va include dotări și facilități moderne, printre care:

sală de gimnastică în grup,

sală de gimnastică analitică,

sală de terapie pe aparate,

cabinete de fizioterapie, psihoterapie și consiliere psihologică.

„Este un pas important pentru îmbunătățirea calității vieții seniorilor din Comănești. Ne dorim ca acest centru să fie nu doar un loc de îngrijire, ci și un spațiu de socializare și recuperare activă, unde vârstnicii să se simtă sprijiniți și integrați în comunitate”, a declarat primarul Viorel Miron.

Prin realizarea acestui obiectiv, Primăria Comănești confirmă angajamentul față de investițiile în oameni și în creșterea calității vieții.