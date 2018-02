La data de 31 ianuarie a.c, poliţiştii din Comăneşti au depistat un tânăr de 29 de ani, din localitate, bănuit de săvârşirea infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe, ameninţare şi nerespectarea măsurilor judecătoreşti. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că, în perioada decembrie 2017- ianuarie a.c., tânărul ar fi comis acte de violenţă şi ameninţare asupra membrilor familiei, iar, ulterior, acesta nu a respectat măsurile judecătoreşti, ca urmare a emiterii unui ordin de protecţie de către Judecătoria Moineşti. Faţă de tânărul în cauză, poliţiştii au luat măsura reţinerii acestuia pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă. 10 SHARES Share Tweet

