Colocviul „Jurnalismul cultural în lumea globală”, sub auspiciile UZPR

Conducerea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România – președintele Dan Constantin, vicepreședintele Emil Stanciu, împreună cu Teodora Marin, coordonator al Editurii UZP, Lavinia Șandru, șef Departament Evenimente – s-a aflat la Bacău, vineri, 19 septembrie, la un eveniment de anvergură, care a inclus Colocviul „Jurnalismul cultural în lumea globală” și Simpozionul „Jurnalismul și Cultul Eroilor”, eveniment găzduit de Centrul de Cultură „George Apostu”.

În calitate de moderator, președintele Filialei Bacău a UZPR, Cornel Cepariu, membru al Consiliului Director al UZPR, i-a prezentat pe oaspeții de la București, a menționat prezența la eveniment a reprezentanților autorităților locale, a invitaților din mediul jurnalistic, cultural și academic, apoi a deschis seria de discuții din cadrul Colocviului „Jurnalismul cultural în lumea globală” punctând importanța în creștere a jurnalismului cultural și felul în care acest concept a atras atenția opiniei publice din Bacău de ceva vreme, cu atât mai mult cu cât intelectuali de prestigiu ai orașului s-au aplecat cu atenție asupra acestui domeniu al presei.

Participanții au relevat faptul că jurnalismul cultural are în față aceleași provocări ca și celelalte „fațete” ale profesiei. Una dintre aceste provocări este lipsa de finanțare, aspect ridicat de ziaristul Sebi Șufariu într-o intervenție care a stârnit ceva reacții. S-a mai vorbit despre asaltul rețelelor de socializare, adaptarea continuă la viteza în creștere a transmiterii informației și prezența în extindere a inteligenței artificiale – „care nu știe când să pună al doilea i acolo unde este nevoie”, după cum a menționat la un moment dat profesorul Ioan Dănilă prezentând un caz real în care o publicație a folosit inteligența artificială în mod eronat. Toate acestea respectând, în paralel, rigorile jurnalismului legate de relatarea corectă.

„Jurnalismul cultural trebuie să traverseze foarte multe provocări. Trăim și traversăm o perioadă în care detaliile, rigoarea, calitatea, nu mai sunt elemente care constitue fundamentul unor comunicate pe care în viteză un jurnalist își compune opera. Totuși, să nu uităm că, un jurnalist din domeniul culturii sau care difuzează informații din domeniul cultural, trebuie să lupte cu toate aceste provocări. Cu provocarea vitezei în care trăim, cu provocări economice, provocări ale globalismului. Avem oameni de calitate în presa națională și în presa care reprezintă județul Bacău, oameni care reușesc să adauge valoare județului Bacău și nu numai, valoare comunității noastre”, a precizat Cristina Breahnă Pravăț, președintele Consilului Județean Bacău.

Dan Constantin, președinte al UZPR:

„Impunerea de ziduri între creația națională și lumea exterioară a recunoașterii duce la o implozie a valorii.”

Reprezentanții jurnaliștilor au evidențiat faptul că profesioniștii din domeniu acoperă uneori mai multe evenimente chiar și într-o singură zi, în majoritatea cazurilor din resurse proprii, ceea ce demonstrează că și astăzi, în era globalizării informației, această profesie cere vocație și o dăruire permanentă. De asemenea, s-a menționat faptul că jurnaliștii din televiziune au posibilitatea de a releva pentru public valorile culturale ale comunității și ale națiunii, inclusiv din diaspora, și s-a subliniat că jurnalismul cultural „trebuie să conțină cultură și realism”, detaliindu-se, în același timp, pe marginea importanței păstrării limbii române pentru tot ceea ce înseamnă jurnalismul cultural de azi și de mâine.

La Colocviu, au prezentat intervenții valoroase subiectului abordat Carmen Mihalache, directorul revistei Ateneu, eseistul Gheorghi Iorga, criticul literar Marius Manta, membru al UZPR – autorul unui volum de interviuri cu personalități ale culturii române lansat cu acest prilej, universitarii Ioan Dănilă și Adrian Jicu, de asemenea membri ai UZPR, Petru Frățilă, managerul postului public de televiziune M PLUS INTERNATIONAL dispunând de filiale în Londra, Torino, Chișinău și Paris, Sebastian Șufariu, managerul postului de televiziune Tele 1 Bacău, Laura Huiban, profesor de jurnalism la Palatul Copiilor.

În cadrul Colocviului „Jurnalismul cultural în lumea globală” s-a vorbit și despre verticalitate, demnitate și profesionalism într-un domeniu care trebuie să facă față asaltului știrilor false și propagandei. „Vă mulțumesc pentru că ați organizat această manifestare, care, prin amploarea personalităților prezente în sală și a evenimentelor culturale, face din reuniunea noastră nu doar una a Uniunii Ziariștilor Profesioniști, ci și a întregii comunități spirituale din Bacău, din Iași și din zonele apropiate. Această temă a rolului ziaristului cultural, a menirii lui în ansamblul presei mă face să mă gândesc la o comparație cu o orchestră și cred că putem plasa jurnalismul cultural în zona viorilor. Pe de altă parte, după ce am vizitat Aerostar, am avut perspectiva mondializării – oameni din Bacău, care construiesc și au tradiții aici, au și legături internaționale de marcă, cu mari companii. Este un exemplu care poate ilustra și fenomenul cultural ce pleacă de la specificul foarte exact al locului în care s-a născut – și unde este creația – și ajunge la legătura cu spiritualitatea și circuitul mondial. Dat fiind faptul că ne aflăm într-un univers Apostu, ne putem gândi că sculptorul și-a căpătat notorietatea în România și a devenit un artist de anvergură mondială. Nu putem despărți naționalul de globalizare; impunerea de ziduri între creația națională și lumea exterioară a recunoașterii duce la o implozie a valorii. Prin tot ceea ce și-a propus prin Statut și prin politicile duse de președinții Doru Dinu Glăvan și Sorin Stanciu, UZPR militează pentru întărirea profesiei prin prezența în rândurile Uniunii, cea mai importantă organizație a breslei, a cât mai multor profesioniști. Tinerii jurnaliști care ni s-au alăturat dau puterea de exprimare și de prestanță a Uniunii”, a precizat Dan Constantin, președinte al UZPR.

Cornel Cepariu, președinte al Filialei Bacău:

„Jurnalismul trebuie să se ocupe în continuare de ideea de eroism”

Evenimentele derulate sub auspiciile UZPR la Bacău au continuat cu participarea oaspeților de la București la lucrările Simpozionului „Jurnalismul și Cultul Eroilor”, care au întregit tabloul general al unui eveniment menit să sublinieze importanța jurnalismului profesionist.

După intonarea Imnului României și al Imnului Eroilor, în deschiderea discuțiilor, Cornel Cepariu a menționat importanța excepțională a aliniamentului Mărăști-Mărășești-Oituz din primul Război Mondial și relevanța acestuia pentru apărarea patriei: „Demersul nostru este unul necesar, întrucât jurnalismul trebuie să se ocupe în continuare de ideea de eroism, mai ales într-o lume care promovează eroi falși”.

În alocuțiunea sa, Dan Constantin, președinte al UZPR, s-a referit la statutul de utilitate publică al organizației și la suportul pe care UZPR îl va acorda implementării în România a European Media freedom Act, set de reglementări care vizează libertatea presei în blocul comunitar. „Am participat în aceste zile la manifestări de substanță – și profesională, și culturală”, a punctat Dan Constantin.

Dănuț Voicu, președintele Asociației „Cultul Eroilor” Bacău, una dintre cele mai active din țară, a menționat aprecierea de care se bucură organizația la nivel național și au prezentat lucrări editoriale care reprezintă contribuții valoroase la tezaurul istoric național. De asemenea, au fost evocate figuri luminoase ale istoriei, ca Ștefan cel Mare și Regina Maria. La Simpozion au participat cadre militare în rezervă, intelectuali, jurnaliști, reprezentanți ai mediului academic.

Complexul EMD a fost sponsor al evenimentului iar Centrul de Cultură „George Apostu” partener în inițierea și derularea evenimentului, organizând, prin Victor Eugen Mihai – VEM , președintele Filialei Bacău a UAP, dar și membru al UZPR, vernisajul unei expoziții de artă de excepție dedicata de către 15 valoroși plasticieni români portretului lui George Bacovia. Ovidiu Ungureanu, directorul Centrului de Cultură „George Apostu” i-a oferit președintelui UZPR, Dan Constantin, o diploma de onoare.

Una dintre concluziile majore ale evenimentelor derulate la Bacău sub auspiciile UZPR a fost aceea că, dincolo de trecerile culturii în zona divertismentului, există nuclee de jurnaliști și oameni de cultură de valoare care continuă să promoveze și să consolideze reperele jurnalismului și să susțină memoria colectivă prin perpetuarea amintirii eroilor ce și-au dat viața pentru patrie, dând consistență și ecou identității locale, și fiind astfel, prin extensie, parte a patrimoniului global.

Ziarul Deșteptarea a fost partener media a acestui eveniment și a transmis live pe contul său de facebook, în întregime, Colocviul „Jurnalismul cultural în lumea globală”, acolo unde poate fi vizionat în continuare.