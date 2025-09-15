Colocviu și premiere la Revista ATENEU – 17 septembrie 2025

Miercuri, 17 septembrie 2025, publicul băcăuan este invitat să participe la două evenimente de marcă dedicate revistei ATENEU, care aniversează un secol de existență.

📍 Ora 12.00 – Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău, Sala Multimedia

Va avea loc colocviul „ATENEU, o revistă centenară. Noile provocări pentru revistele de tradiție în epoca Internetului”, moderat de Carmen Mihalache.

În cadrul manifestării va fi lansată medalia aniversară Centenar ATENEU, iar la dezbateri vor participa redactorii revistei, colaboratori, scriitori, jurnaliști, profesori și cititori.

📍 Ora 18.00 – Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău

Se va desfășura Festivitatea de decernare a premiilor Revistei ATENEU pentru anul 2025, eveniment prezentat de Carmen Mihalache.

Programul include și lansări de carte:

„Aurul pisicii” , de Ioana Pârvulescu – prezentată de Adrian Jicu

„Mircea Nedelciu. Un personaj principal”, de Iuliana Miu – prezentată de Marius Manta

Evenimentul se va încheia cu o sesiune de autografe.

📚 Manifestările marchează un moment simbolic pentru cultura românească, reafirmând rolul revistei ATENEU ca spațiu de dialog și reflecție intelectuală de-a lungul unui secol de existență.