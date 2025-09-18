Chiar de ziua lui George Bacovia, care nu s-a dezis nici de această dată și și-a arătat „prezența” printr-o ploaie ce a adus în urbe o atmosferă ca din poeziile sale, la Biblioteca Județeană au avut loc Colocviile Revistei Ateneu, manifestare anuală a revistei Ateneu. Acestea se desfășoară de ani buni într-un parteneriat în cadrul Festivalului Național „George Bacovia”, care a fost inițiat în 1971 chiar de revista Ateneu.

„Anul acesta avem un eveniment mult mai important decât în ceilalți ani, pentru că este vorba de centenarul revistei Ateneu, înființată în 1925 de către pedagogul Grigore Tabacaru și poetul George Bacovia”, a explicat Carmen Mihalache, directorul revistei Ateneu.

Cu acest prilej a fost realizată o medalie aniversară – Centenarul Revistei Ateneu.

Primul moment al acestui eveniment a avut loc la Biblioteca Județeană „Costache Sturdza”, acolo unde au fost discutate și rememorate momente importante din viața revistei, dar s-a vorbit și despre felul în care rezistă revistele de tradiție în epoca internetului. Au participat toți colaboratorii revistei, membrii redacției, scriitori, jurnaliști, elevi, studenți, profesori.

Partea a doua a acestui eveniment s-a derulat în parteneriat și la Centrul de Cultură „George Apostu”, acolo unde a avut loc gala de premiere a Premiilor Anuale ale Revistei Ateneu.

„Am simțit nevoia acum, la centenarul revistei, și după ce câțiva dintre cei mai importanți scriitori ai Ateneului, care sunt scriitori de prim raft ai literaturii române, nu mai sunt în viață, să accentuez, să consolidez identitatea revistei, și am făcut două noi premii, care se numesc „premiul pentru critică și istorie literară <<Constantin Călin>>, respectiv „premiul <<George Bălăiță>> pentru proză”, a mai spus Carmen Mihalache.

Seara de la Centrul „George Apost” a fost cu lansarea de carte a Ioanei Pârvulescu, și a unei tinere critic literar Iuliana Miu care a scris o carte despre Mircea Nedelciu, urmată de o sesiune de autografe.

Premiile speciale ale Revistei Ateneu

-Premiul „George Bălăiță” pentru Proză – Ioana Pârvulescu;

-Premiul „Constantin Călin” pentru Critică și Istorie Literară – Iuliana Miu;

-Premiul pentru Jurnalism Cultural – Leonard Popa.

Florin Ștefănescu