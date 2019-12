Pentru noi elevii Colegiului Național Catolic „Sf. Iosif”, pregătirea pentru Sărbătoarea Naşterii lui Isus Cristos începe încă din timpul Adventului. De aceea, voluntarii Centrului Caritas împreună cu elevii clasei a IX-a A, de la același colegiu, îndrumaţi de cele două doamne profesoare Mihăeş Erica şi Galan Mihaela, am hotărât să mergem în ziua de 9 decembrie 2019 să-i încântăm pe seniorii de la azilul „Sf. Familie” cu colinde şi să le oferim un dar din partea lui Moș Crăciun. Colindul „Deschide uşa creştine” a încălzit sufletul tuturor.

Încă de la prima notă muzicală a chitării, faţa seniorilor s-a luminat, iar unii şi-au stăpânit cu greu emoţiile, pe când altora, lacrimile de fericire le-au inundat chipul senin. Probabil dorul de casă, de copii şi de cei dragi se intensifică în pragul sărbătorilor, deoarece simt că sunt singuri şi nu mai au pe nimeni drag alături. Au urmat colindele vesele interpretate cu mult suflet și iubire, colinde noi și vechi, care au bucurat pe toți cei prezenți, asistați și angajați ai centrului Caritas.

După momentul de colinde am vizitat și persoanele care au rămas la pat și le-am oferit și lor darul nostru de Crăciun. La aceasta activitate, am fost însoțiți și de doamna Nela Zamă, mama unei eleve de la noi din liceu, care a dorit să fie alături de noi la această donație. Nu-mi găsesc cuvintele potrivite pentru a mă exprima în legătură cu ceea ce am simţit, atât noi ca voluntari, cât şi bâtrănii care au fost foarte entuziasmaţi de vizita făcută la centru. Sunt mândră de colegii mei și de ceea ce am făcut noi, doresc să vă împărtășesc trăirea și bucuria noastră din preajma Crăciunului și să vă îndemn să gustați din bucuria de a oferi semenilor noștri, un cuvânt, un dar, un colind.

Diana-Celina Hodorog, clasa a XI-a C, Colegiul Naţional Catolic „Sf. Iosif” Bacău