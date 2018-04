Colegiul Naţional „Grigore Moisil” din Oneşti se mândreşte anul acesta şcolar cu o dublă calificare la etapele internaţionale de Lectură şi de Filosofie (obţinute de elevul Ștefan Capmare, clasa a XII-a, pregătit de prof. Elena Florina Mandel la Limba şi literatura română, respectiv prof. Alina Zamfir la Filosofie) şi numeroase numiri pe podiumul etapelor naţionale: Călin Andrei (clasa a XI-a) şi Roberta-Elena Dobre (clasa a X-a) au obţinut premiul I la Olimpiada de Limbi Romanice – Limba Italiană, Iulia-Mădălina Cristia (clasa a XII-a), coordonată de prof. Magdalena Velicu, a obţinut premiul al II-lea la Olimpiada de Limba Engleză, iar Mara-Ruxandra Roşu (clasa a X-a), îndrumată de prof. Mariana Bereczki, a obţinut premiul al III-lea la aceeaşi olimpiadă. De asemenea, la Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă, eleva Denisa Andronic a obținut o mențiune, sub îndrumarea părintelui Constantin Jupenschi.

Întrebați despre experiența acestei ediții, participanții moisilişti au declarat:

„Bucureştiul şi Iaşul au fost sediile olimpiadelor de Limba şi literatura română şi de Filosofie, reprezentând, de fapt centrele a ceea ce am numit «probe de foc». Experienţa a fost una a anduranţei, a rezistenţei fizice şi psihice. Am beneficiat de un test al eficienţei, de o încercare a mobilului propriu. Finalmente, am avut un câştig dublu: pe de o parte cele două premii (premiul I la OLLR şi premiul al II-lea la ONF) însoţite de calificările la etapele internaţionale, pe de altă parte, o experienţă a cunoaşterii de sine şi a întâlnirii (cu probe, oameni, domni profesori, minţi luminate şi personalităţi armonioase), precum şi amintirea (efervescentă, clară). Apare un paradox: olimpiadele schimbă fără a schimba nimic, adaugă şi sustrag în acelaşi timp, reprezintă un plus valoric dincolo de care se delimitează homeostazia, echilibrul perfect. A fost o încântare şi o recompensă, o experienţă de sine stătătoare din care am învăţat să intuiesc mereu perfecţiunea.”

Ştefan Capmare, Olimpiada de Limba şi Literatura Română, Olimpiada de Filosofie, clasa a XII-a

„Olimpada de Limbi romanice-Limba Italiană va rămâne pentru totdeauna în sufletul meu, deoarece am trăit experienţe de neuitat şi m-am împrietenit cu elevi de vârsta mea, cu care sper să ţin legătura şi în continuare, şi pe care să-i revăd anul viitor.”

Călin Andrei, Olimpiada de Limbi Romanice-Limba Italiană, clasa a XI-a

„Olimpiada de Limbi Romanice, care s-a desfăşurat în judeţul Dâmboviţa, a fost o experienţă superbă pe care aş repeta-o oricând. Lotul naţional al judeţului Bacău, doamnele profesoare însoţitoare şi colegii din alte judeţe au fost un colectiv minunat şi prietenos de la care am învăţat multe lucruri noi. Sper să retrăiesc această aventură şi anul viitor! Grazie a tutti!”

Roberta-Elena Dobre, Olimpiada de Limbi Romanice-Limba Italiană, clasa a X-a

„Participarea la etapa naţională a olimpiadei de Limba Engleză a fost o experienţă cu adevărat interesantă. Am cunoscut oameni excepţionali cu care împărtăşesc aceleaşi pasiuni. Atât Neptun, cât şi Apollo au conspirat pentru a ne asigura un climat propice unde ideile au curs lin, iar prieteniile s-au închegat cu uşurinţă.”

Iulia-Mădălina Cristia, Olimpiada de Limba Engleză, clasa a XII-a

„Etapa naţională a Olimpiadei de Limba Engleză a constituit, pentru mine, un prilej de concretizare a înclinaţiei pentru anglofonie. Întâlnirea cu pasionaţii de limba lui Shakespeare din toate colţurile ţării, cât şi încununarea cu succesul obţinerii premiului al III-lea, au imprimat experienţei un caracter plăcut.”

Mara Ruxandra Roşu, Olimpiada de Limba Engleză, clasa a X-a

„Pentru mine, faptul că am reușit să iau din nou parte la etapa națională a Olimpiadei de Religie a însemnat, chiar înainte de primirea rezultatelor finale, un câștig spiritual major. Mă bucur enorm că am avut ocazia să cunosc oameni minunați, am petrecut clipe de neuitat, am revăzut prieteni vechi și am reușit să mă autodepășesc, toate acestea într-un oraș de suflet pentru mine, Iași. Îi mulțumesc părintelui profesor Constantin Jupenschi pentru sprijinul și ajutorul oferit, părinților mei pentru încrederea și iubirea lor, dar, mai ales, Bunului Dumnezeu, fără de care nu aș fi putut realiza nimic.”

Denisa Andronic, Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă, clasa a IX-a C, coordonator Jupenschi Constantin Cornel

„Olimpiadele sunt un «fenomen» care rămâne în opinia publică, alături de ierarhii, rezultate numerice, premii, cifre, statistică. Accentul pus pe «efect» depăşeşte procesul pe care participanţii îl parcurg: dincolo de olimpiade stau efortul, timpul investit, răbdarea, sacrificiile etc. Participarea la etapa naţională a unei olimpiade presupune o experienţă în sine care păstrează natura devenirii, contactul cu o «lume» nouă, o întâlnire în mediul intereselor şi pasiunilor comune. Olimpiadele descriu o ciclicitate temporală: în fiecare an, evenimentul se repetă, reunind mentalităţi diferite într-un context marcant-la finele competiţiei fiecare este învingător, toţi poartă amintirea incitantă a unei secvenţe de viaţă extraordinare.”

prof. Mărioara Brescan, directorul colegiului

Alte declarații ale elevilor calificați la diferite olimpiade naționale:

„Competiţia la care am participat se remarcă prin cultivarea unor abilităţi necesare pentru tânărul contemporan (viitor cetăţean al unei societăţi modelate mai mult ca nicicând de vectorul vizual), aceea de a lectura multiple tipuri de discursuri, precum şi de a susţine o teză în cadrul unei dezbateri în doi.”

Ana-Maria Vieru, Olimpiada de Lectură-LAV, clasa a XII-a, coordonator prof. Elena Florina Mandel

„Pot considera această experienţă ca o primă uşă pe care am deschis-o în drumul meu spre viitoare succese. Pentru mine a fost prima participare la etapa naţională a Olimpiadei de Geografie şi a fost o perioadă deosebită alături de geografi din toate colţurile ţării cu care am făcut schimb de păreri şi experienţe.”

Adelina-Denisa Spiridon, Olimpiada de Geografie, clasa a IX-a, profesor coordonator prof. Aurel Adrian Mihăilă

„Olimpiada de engleză este a doua naţională la care am participat, deci pot spune că am pornit cu anumite aşteptări şi reţineri, mai ales în privinţa structurii subiectelor, nesigură până în ultimul moment. Am vizitat un nou oraş, m-am bucurat de mare, am întâlnit alţi oameni cu diferite perspective şi, în primul rând, am muncit şi mi-am testat cunoştinţele într-o limbă dragă mie. Fiecare experienţă îşi lasă amprenta asupra noastră, iar dacă este plăcută sau dezastruoasă este doar o problemă de perspectivă. Astfel, cred cu sinceritate că, mai presus de premii şi rezultate, adevărata importanţă a unei olimpiade se regăseşte în faptul că toţi urmărim acelaşi scop, dar recurgând la metode şi abordări diferite. Nimeni nu pleacă înfrânt de la olimpiadă – fiecare se bucură de un câştig sufletesc nepreţuit, incomparabil.”

Larisa-Elena Vieru, Olimpiada de Limba Engleză, clasa a XII-a, secţiunea A, coordonator prof. Magdalena Velicu

„A fost primul meu an la olimpiada naţională şi nu mă aşteptam să mă calific la această etapă. Per total a fost OK, dacă mă gândesc în principal la prietenii haioşi, marea şi soarele puternic. Aş repeta experienţa, convinsă că am şanse la rezultate încă şi mai bune şi cu certitudinea că voi cunoaşte oameni distractivi din nou. See you next year!”

Anda-Gabriela Doliş, Olimpiada de Limba Engleză, clasa a IX-a, secţiunea A, coordonator prof. Mariana Bereczki