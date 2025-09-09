Cod galben de instabilitate atmosferică, emis de meteorologi pentru mai multe regiuni ale țării

Marți, 9 septembrie, între orele 10:00 și 23:00, Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică.

Potrivit meteorologilor, vremea va deveni instabilă în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în nord-vestul Moldovei, precum și local în zonele montane. În aceste regiuni sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului ce pot atinge viteze de 50 – 70 km/h și, izolat, căderi de grindină.

De asemenea, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 15 – 20 de litri pe metru pătrat, iar izolat chiar la peste 30 – 35 de litri pe metru pătrat.

Meteorologii recomandă populației să urmărească evoluția prognozei și să ia măsuri de precauție pentru a evita efectele fenomenelor meteo severe.