Coasigurarea la sănătate, contra cost din august 2025. Ce s-a schimbat și ce opțiuni există pentru cei afectați

Începând cu 1 august 2025, coasigurarea nu mai este un beneficiu gratuit, ci devine condiționată de plata unei contribuții anuale. Practic, persoanele care doresc să ia în întreținere un soț/soție sau un părinte fără venituri trebuie să depună Declarația unică și să achite CASS în cuantum de 10% din 6 salarii minime brute.

Pentru anul 2025, suma este aceeași ca în 2024: 2.430 lei/an, având în vedere salariul minim brut de 4.050 lei valabil la 1 ianuarie 2024. Plata se face în două tranșe:

25% la depunerea declarației ,

75% până la 25 mai anul următor.

Cine poate coasigura?

Nu oricine poate lua în întreținere un membru de familie. Legea limitează această posibilitate doar la persoanele care obțin venituri pentru care datorează obligatoriu CASS în România, cum ar fi:

salarii,

activități independente (PFA, profesii liberale),

chirii, investiții, drepturi de proprietate intelectuală,

activități agricole,

alte surse de venit impozabile,

beneficiarii unor indemnizații (de exemplu, concediu pentru creșterea copilului sau acomodare).

Cu alte cuvinte, un salariat poate coasigura, dar nu prin cerere la angajator, ci exclusiv prin declarația unică, chiar dacă în rest nu folosește acest formular fiscal.

Ce se întâmplă cu foștii coasigurați gratuit?

Persoanele care până la 1 august 2025 aveau calitatea de coasigurați fără plata vreunei contribuții își pierd calitatea de asigurat începând cu 1 septembrie 2025, dacă nu s-a depus declarația și nu s-a făcut plata.

Alternative: asigurarea opțională

Dacă un membru al familiei nu poate fi coasigurat (de exemplu, pentru că cel care ar dori să-l ia în întreținere nu are tipul de venit cerut de lege), există varianta asigurării opționale în sistemul public de sănătate.

Aceasta se face tot prin declarația unică, în nume propriu, la același cost: 10% x 6 salarii minime brute (adică 2.430 lei în 2025).

Concluzie: Coasigurarea nu mai este gratuită, iar procedura se face exclusiv prin declarația unică. Cei interesați trebuie să acționeze rapid – altfel, soțul sau părintele aflat până acum ca „coasigurat” rămâne fără asigurare medicală de la 1 septembrie 2025.