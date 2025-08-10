Claudiu Târziu: „Școala trebuie să formeze minți libere, nu roboți ideologic”

Claudiu Târziu, președintele partidului Acțiunea Conservatoare și europarlamentar, cunoscut pentru echilibrul său, pentru apărarea libertății și pentru viziunea sa conservatoare asupra societății, atrage un semnal de alarmă în privința unor tendințe tot mai vizibile în sistemul de educație. Acesta avertizează că, sub pretextul „protejării” și al „prevenirii discursului urii”, se instalează, de fapt, un mecanism periculos de control al gândirii, care amenință libertatea academică, spiritul critic și climatul sănătos din școli.

„Nu se mai încurajează dialogul, ci se instalează frica și autocenzura. Profesorul nu mai este un ghid, ci un comisar ideologic, obligat să prevină și să sancționeze. Elevul nu mai este un ucenic, ci un potențial suspect, obligat să «sesizeze» orice abatere. Se creează astfel un climat de suspiciune, se anulează gândirea nuanțată și se deschide calea către o poliție a gândirii, în care orice analiză critică a istoriei sau a unor subiecte sensibile poate fi etichetată drept «discurs al urii»”, a declarat Claudiu Târziu.

Potrivit liderului conservator, această abordare transformă școala dintr-un spațiu de explorare intelectuală într-unul de conformism forțat. „Educația nu trebuie să creeze cetățeni docili, ci oameni liberi, capabili să gândească, să argumenteze, să pună întrebări și să caute răspunsuri. Când transformăm libertatea de gândire în vină, nu mai vorbim despre educație, ci despre îndoctrinare”, a subliniat europarlamentarul.

Claudiu Târziu reamintește că misiunea fundamentală a școlii este aceea de a cultiva minți deschise, critice și independente, iar orice încercare de a impune un filtru ideologic unic este incompatibilă cu principiile democratice și cu valorile europene. „Adevărata protecție a tinerilor vine din învățarea discernământului, nu din interzicerea discuțiilor. Adevărata prevenire a urii se face prin cultivarea empatiei și a respectului față de opinii diferite, nu prin reducerea dialogului la o listă de fraze aprobate”, a adăugat acesta.

Claudiu Târziu reafirmă apărarea libertății de exprimare, a valorilor tradiționale și a unei educații care să respecte diversitatea opiniilor. „Nu vom permite ca școala românească să devină un teren de experiment ideologic. Vom lupta pentru ca fiecare copil să aibă dreptul să gândească liber și să se exprime fără teamă”, a concluzionat liderul conservator.