Claudiu Târziu revine acasă: Acțiunea Conservatoare lansează filiala din Bacău

Claudiu Târziu anunță că a sosit timpul ca Acțiunea Conservatoare (ACT) să ajungă acolo de unde i se trag rădăcinile — în județul Bacău.

„A venit rândul județului meu natal pentru lansarea publică a filialei ACT”, a scris Târziu într-o postare care a adunat rapid sute de reacții. „Sâmbătă, 15 noiembrie, punem steagul mișcării noastre și în Bacău.”

Născut la Bacău în 1973, Claudiu Târziu a plecat de tânăr spre București, unde a devenit jurnalist, apoi om politic, iar astăzi se întoarce acasă în postura de lider al unei noi formațiuni. „Descopăr, cu bucurie, tot mai mulți români vrednici, care mai cred în România, în neamul românesc și în Dumnezeu”, a adăugat el.

În spatele acestei declarații stă strategia de extindere națională a ACT, partid lansat oficial în primăvara acestui an. Mișcarea se definește prin valori conservatoare, ortodoxe și patriotice, propunându-și să „reconstruiască moral” societatea românească.

Lansarea filialei băcăuane va avea loc sâmbătă, într-un eveniment public care promite să adune simpatizanți, lideri locali și membri fondatori. Organizatorii spun că ACT Bacău își propune să coaguleze energiile tinerilor și ale celor „care nu mai cred în partidele vechi”.

Pentru mulți băcăuani, revenirea lui Târziu e privită cu o doză de curiozitate și cu sentimentul unei reîntoarceri la origini. „Îi îmbrățișez pe toți cu inima. Doamne, ajută-ne!”, a încheiat liderul conservator, într-o notă care îmbină credința cu chemarea la acțiune.

Dincolo de tonul solemn al anunțului, evenimentul de la Bacău marchează un pas important al ACT în Moldova, o regiune unde ideile tradiționale și identitare au prins mereu rădăcini adânci.