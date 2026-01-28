Claudiu Târziu: „Politica europeană privind migrația a eșuat. Europa are nevoie de siguranță, nu de redistribuirea haosului”

Președintele Acțiunii Conservatoare, Claudiu Târziu, critică dur politica Uniunii Europene în domeniul migrației, invocând datele Eurostat din 2025, care – în opinia sa – confirmă eșecul unor strategii promovate de ani de zile la nivel european.

Potrivit liderului conservator, discursul oficial al instituțiilor europene, centrat pe ideea creșterii numărului de returnări, maschează o realitate mult mai gravă din teren. „În timp ce ni se prezintă cifre optimiste, situația reală din marile orașe europene este explozivă”, susține Claudiu Târziu, arătând că state precum Germania sau Belgia sunt nevoite să recurgă la soluții de avarie pentru a gestiona efectele unor politici greșite acumulate pe parcursul mai multor decenii.

Unul dintre cele mai criticate aspecte este mecanismul de returnare a migranților. Conform declarației sale, aproximativ 77% dintre așa-numitele „returnări” sunt, în fapt, finanțate din fonduri publice europene, ceea ce transformă expulzarea într-un proces costisitor, suportat de contribuabilii UE. Acest sistem ar genera, în opinia sa, o povară financiară suplimentară și ar perpetua o integrare eșuată, cu efecte directe asupra siguranței publice, coeziunii sociale și nivelului de trai.

Claudiu Târziu afirmă că lipsa de realism a decidenților europeni nu este un fenomen recent. „Nu era un secret nici acum 20 de ani că Uniunea Europeană nu poate oferi adăpost și resurse nelimitate migranților proveniți de pe două continente”, arată acesta, adăugând că abia după transformarea unor comunități europene în adevărate tabere de refugiați s-a ajuns la recunoașterea existenței unor țări terțe sigure, capabile să ofere protecție reală celor aflați cu adevărat în pericol.

În concluzie, liderul Acțiunii Conservatoare respinge ideea extinderii așa-numitelor „mecanisme de solidaritate” care vizează redistribuirea migranților între statele membre. În schimb, acesta pledează pentru o schimbare de paradigmă: „Europa nu are nevoie de redistribuirea haosului, ci de siguranță publică și de frontiere bine păzite”.

Declarația se înscrie în linia mesajelor promovate de Acțiunea Conservatoare, partid care se definește drept „conservator în valori și hotărât în fapte” și care anunță continuarea dezbaterii publice pe tema migrației și a securității europene.